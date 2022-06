Si perde nei boschi della Val Formazza l’attore Volker Bruch. Ritrovato dopo mezza giornata di apprensione

Si sono perse le tracce da ieri sera, sabato, dell’attore tedesco Volker Bruch, impegnato nelle riprese di un film con Riccardo Scamarcio in Val Formazza. Secondo una prima ricostruzione l’attore avrebbe chiesto di poter fare un’escursione in solitaria nella serata di ieri ma non ha più fatto ritorno (foto Di 9EkieraM1 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36382961).

Sul posto sono impegnati gli uomini del Soccorso Alpino civile, quelli del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

L’attore tedesco è impegnato insieme al noto collega italiano nelle riprese del film per Rai Cinema 2Win, dedicato al mondo del rally e alla figura di Cesare Fiorio.

Aggiornamento delle 14,00

Dalle ultime informazioni raccolte sembra che l’attore abbia risposto ad uno dei tanti messaggi che gli sono stati inviati in queste ore. L’uomo avrebbe rassicurato dicendo di stare bene e di essere sulla strada del ritorno verso l’albergo ma, tuttavia, i soccorritori non sono riusciti a mettersi in contatto con lui e a capire quale sia la sua posizione.

Alle 14,40 sono state sospese le ricerche dopo che l’attore è stato individuato. Ha assicurato di poter tornare all’albergo senza l’aiuto dei soccorsi.