Doccia, parcheggi e prato per ombrelloni e sdraio: “Ecco come sarà la spiaggia di Bodio Lomnago”

Bodio Lomnago si sta preparando ad accogliere i turisti che arriveranno il 2 luglio, giorno in cui sarà consentito, per la prima volta dopo decenni, fare il bagno nel Lago di Varese.

Il Lido di Bodio è stato scelto, insieme a quello della Schiranna, per avviare la “sperimentazione” della balneabilità. Si parla di sperimentazione non perché si voglia testare sulla pelle dei bagnanti la qualità dell’acqua, ma perché il test del primo sabato di luglio ha lo scopo di valutare e studiare gli effetti che “l’impatto del turismo” avrà sull’ecosistema e sulla biodiversità del Lago.

«L’ecosistema non ha mai dovuto fare i conti con un impatto di questo genere – spiega il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli -. Quindi la nostra attenzione è altissima. Tuttavia siamo convinti che sia una grossa opportunità».

È un’occasione bella e accattivante, dice Paolelli, ma non nasconde qualche preoccupazione legata all’apertura del Lido.

«Stiamo studiando come distribuire le persone sulle due spiaggette e sulla zona della balera e del birdwatching. Non sappiamo quante persone arriveranno, ma dobbiamo prepararci a tutto. Già l’annuncio della balneabilità del lido ha incrementato il numero dei visitatori nel weekend. Sono molte quindi le cose a cui dobbiamo pensare; metteremo un servizio doccia ad esempio, realizzato sfruttando la fontanella che già si trova lì. È giusto che le persone si possano sciacquare dopo il bagno nel lago: chiederemo però che non usino saponi o shampoo».

I parcheggi sono un centinaio e dovrebbero essere sufficienti (tra l’altro nel parcheggio ci sono anche le colonnine per la ricarica delle auto elettriche ndr).

«Gli agenti di polizia locale vigileranno che tutto funzioni senza problemi o intoppi. Se prima controllavano che la gente non facesse il bagno o pescasse dal pontile, adesso avranno il compito di sorvegliare chi ci sia un utilizzo sano e corretto delle strutture esistenti. Noi dovremo poi fare manutenzione al prato: quando le persone lasceranno il Lido dovremo controllare che sia in ordine, che le sdraio o gli ombrelloni non lo abbiano danneggiato. Speriamo, anche in questo caso, che la gente sia attenta e rispettosa del luogo».

E poi c’è il sito palafitticolo: «L’ultimo temporale ha spostato le boe che lo delimitano – spiega ancora il sindaco di Bodio Lomnago – Abbiamo fatto intervenire la società subacquea che ha partecipato agli studi, la quale ha fatto un sopralluogo. Le boe saranno quindi presto riposizionate: il lago in quel punto è profondo non sarà possibile danneggiare i reperti sul fondo. E poi la zona archeologica è distante rispetto alla spiaggia, da tutt’altra parte rispetto al punto in cui si potrà fare il bagno. Insomma le palafitte dovrebbe essere al sicuro. Anche in questo caso il fatto che vengano turisti può essere una grossa opportunità per far conoscere il sito Unesco e raccontare la storia delle palafitte di Bodio».

Per Eleonora Paolelli la balneabilità del lago rappresenta davvero un punto di svolta per il territorio: «I detrattori sono tanti – conclude – La gente mi chiede se il 2 luglio io farò il bagno, quasi sfidandomi. Non lo farò per una questione di “decoro” – dice sorridendo- , insomma non mi va di mettermi in costume in quell’occasione, ma mi bagnerò le gambe. Ci credo davvero tanto che si possa creare un indotto importante per il nostro paese e per tutta la provincia. Sono convinta che la balneabilità del Lago di Varese possa aiutare ad incrementare il lavoro sul territorio».

Se la Schiranna il 2 luglio ospiterà la parte più “istituzionale” dell’evento, Bodio sarà il fulcro della festa, destinata soprattutto ai bambini. Ancora qualche giorno e il programma sarà svelato.