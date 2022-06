Domanda e offerta del lavoro nell’area transfrontaliera, il punto nel convegno alla Liuc

È in programma il 24 giugno alla Liuc – Università Università Cattaneo di Castellanza il convegno con la presentazione dei risultati del progetto Skillmatch Insubria, dalle 14 e 30.

Il Convegno costituisce il punto di sintesi di un progetto di ricerca-azione che ha analizzato le sfide e le prospettive del lavoro e della formazione nell’area transfrontaliera dell’Insubria e ha coinvolto circa 40 ricercatori e oltre 150 aziende operanti in filiere produttive strategiche.

Il progetto si è sviluppato lungo tre assi: raccolta, validazione e messa a disposizione di dati sulle caratteristiche dell’offerta di lavoro, sui fabbisogni delle imprese e sugli squilibri occupazionali; analisi dei dati acquisiti e identificazione di linee di tendenza, prospettive e obiettivi per il territorio transfrontaliero; ricerca-azione presso un campione di aziende inserite in filiere produttive strategiche nei settori metalmeccanico, informatico, chimico-farmaceutico, edilizio e bancario e costruzione della Visione Insubria 2030, che individua gli obiettivi strategici per l’area insubrica.

L’insieme delle principali proposte in ambito formativo, per tradurre in pratica la visione condivisa sul futuro del lavoro e della formazione nella regione transfrontaliera, è stato raccolto nel Masterplan Formazione Insubria 2030 che sarà presentato nel corso del Convegno. Due discuteranno le sfide e le prospettive per lavoratori, lavoratrici e imprese dell’area transfrontaliera e il ruolo chiave della formazione per la risoluzione dei problemi di mismatch delle competenze. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming.

Accesso libero con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi: link