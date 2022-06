Donata una apparecchiatura per la riabilitazione post intervento al ginocchio all’ospedale di Luino

“Assicurare livelli di eccellenza sanitari costanti a tutto il territorio, e ascoltare le esigenza dei Comuni e dei cittadini”. Ha esordito così il direttore generale della Asst Gianni Bonelli nel presentare una nuova strumentazione donata all’ospedale dal Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano: a beneficiarne è l’ortopedia, o, meglio, i pazienti che hanno subito un intervento al ginocchio e che devono sottoporsi alla necessaria riabilitazione.

Si tratta, infatti, di un “Kinetec”, utilizzato nelle prime fasi della riabilitazione di pazienti che hanno subito un intervento al ginocchio e, in modo particolare, un intervento di artroprotesi di ginocchio e ricostruzione LCA, permettendo un recupero graduale delle attività, stimolando la funzionalità passiva, lenta, graduale e continua.

Il Kinetec evita lesioni e alterazioni dovute alla rigidità, favorisce e velocizza il processo di guarigione, migliora la circolazione sanguigna aiutando a prevenire le trombosi e le embolie. Inoltre, permette e assicura il movimento all’articolazione operata, senza l’attivazione dei muscoli da parte del paziente, evitando quindi una contrazione potenzialmente dannosa nelle fasi preliminari della riabilitazione.

“All’Ospedale di Luino viene usato prevalentemente nella riabilitazione post operatoria di protesica monocompartimentale e totale di ginocchio – spiega il Dott. Massimo Masola, in forze all’Ortopedia di Luino – e nella ricostruzione del crociato, fin dalle prime ore dopo l’intervento. Avere uno strumento del genere permette ai nostri pazienti di iniziare subito il programma di riabilitazione, riducendo così i tempi di recupero e di ritorno ad una normale funzionalità dell’articolazione del ginocchio”.

“Il Rotary club Laveno-Luino Alto Verbano in prosecuzione delle donazioni fatte in questi anni all’Ospedale di Luino, ha voluto ancora una volta donare un’apparecchiatura, questa volta dedicata al reparto di ortopedia – spiega Giusi Giordano, Presidente del Club – L’Ospedale di Luino è un patrimonio della nostra comunità, donare all’Ospedale è donare all’intera comunità, consentendo ai professionisti di esprimere al meglio le loro competenze, nell’interesse dei cittadini”.

Il direttore generale ha poi presentato i due nuovi primari dell’ospedale di Luino, Cristian Prestianni all’Ortopedia e Tiziana Attardo alla Medicina.

“Ho preso servizio il primo maggio scorso, – ha detto il Direttore della Medicina generale, Tiziana Attardo – ma non mi sento già più nuova: la vita ospedaliera è particolarmente intensa, e in breve ho stretto rapporti con tutti e mi sento già ben inserita. L’ambiente tra l’altro è particolarmente stimolante e, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Medicina, ci sentiamo in grado di affrontare ogni sfida, a partire dal potenziamento della sanità di prossimità”.