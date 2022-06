Donna rischia di annegare nel Ticino a Sesto Calende, salvata dal bagnino

Una donna di 69 anni è stata salvata questa mattina, domenica, dalle acque del fiume Ticino a Sesto Calende, proprio sotto il ponte che collega le due sponde, all’altezza del lungofiume di via Remo Barbieri. A salvare la donna un bagnino che si trovava proprio in quel punto e che ha visto la donna in difficoltà.

Dopo averla portata a riva, infreddolita ma non in pericolo di vita, è stata affidata al personale dell’automedica e dell’ambulanza giunti sul posto e che l’hanno poi trasportata all’ospedale di Gallarate. Non è chiaro il motivo per il quale la donna si trovasse in acqua in quel punto alle 8 del mattino.