Doppio vernissage alla Galleria Punto sull’Arte a Varese

Giovedì 9 Giugno dalle 17 alle 20 la sede principale della Galleria Punto sull’Arte in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno) ospiterà un doppio vernissage per l’apertura di due attesissime mostre: la IX Edizione della Rassegna <20 15×15 / 20×20 | Edizione 2022 e la nuova mostra personale della scultrice americana residente in Svezia Jill Höjeberg dal titolo “Humanized Forms”.

Torna per il nono anno consecutivo la Rassegna <20 15×15/20×20 | Edizione 2022, format iconico e appuntamento fisso per gli amanti dell’arte. Sono 17 quest’anno gli Artisti chiamati a confrontarsi con il piccolo formato, pittori e scultori con differenti percorsi artistici. Come sempre, sono presentate in mostra opere di dimensioni 15×15 cm e 20×20 cm: lavori inediti creati da ciascun Artista per questo specifico progetto.

Tornano alcune delle firme storiche della Galleria, tra le quali Annalù, Claudia Giraudo, Ottorino De Lucchi e Sabrina Milazzo. In mostra, poi, alcuni dei grandi protagonisti della stagione che va concludendosi, come Tom Porta, Roberto Bernardi, il duo artistico Casagrande & RECALCATI e Ciro Palumbo. Per la prima volta si confrontano con il piccolo formato anche Giorgio Laveri, maestro nella lavorazione della ceramica, la norvegese Lene Kilde, quest’ultima entrata di recente a far parte della Galleria e Alice Zanin, famosa per le sue ricercate creazioni in cartapesta. Come da tradizione, non mancano le nuove proposte e i grandi ritorni: ritroviamo artisti come lo spagnolo Tomàs Sunol, l’attesissimo pittore cileno Federico Infante, e il giapponese Fujio Nishida; infine, si potranno scoprire alcune freschissime new entry, come Ludovico Thiriez, Mauro Reggio e Alessio Vaccari, per la prima volta in mostra a Varese.

Un totale di 60 opere presentate come una linea continua che unisce tra loro le grandi stanze al piano terra della galleria varesina con l’intenzione di creare continuità non solo tra gli artisti e i loro lavori, ma anche tra gli spazi della galleria.

In contemporanea, all’interno della Project Room al piano terra della Galleria di Viale Sant’Antonio, sarà inaugurata la mostra “Humanized Forms”, personale dell’americana JILL HÖJEBERG (1949), esponente dell’astrattismo scultoreo contemporaneo. Formatasi negli Stati Uniti e da diversi anni residente in Svezia, a Stoccolma, Jill Höjeberg è in realtà un’artista profondamente legata al nostro Paese, dove si reca periodicamente per lavorare alla sorgente di alcuni dei suoi materiali di vocazione, primi fra tutti il marmo bianco di Carrara. Autrice di sculture dalle forme essenziali, empatiche e femminili, Jill Höjeberg torna a Varese dopo sette anni per presentare la sua ricerca più recente.

Al piano superiore della galleria di Varese-Casbeno si potranno scoprire alcune nuove opere realizzate dagli Artisti più rappresentativi di Punto Sull’Arte, presentate questa volta in esclusive “sale tematiche”. Tra queste si segnalano la prima sala in cui è stata ricreata in versione ridotta la mostra “Ultrareale” appena conclusa – per dare la possibilità a chi non fosse riuscito a visitarla di ammirare una selezione di opere dei 5 Artisti protagonisti (Roberto Bernardi, Casagrande&Recalcati, Valentina Ceci, Ottorino De Lucchi e Nicola Nannini) – la seconda sala in cui è allestita una piccola mostra personale dell’artista americano Brian Keith Stephens e la terza sala con dipinti di Massimo Caccia, protagonista fino al 12 giugno della personale nella sede di Via San Martino della Battaglia 6, nel centro storico pedonale della città.