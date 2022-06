Dublino Bloomsday, Varese celebra la nascita di James Joyce

Il 2 febbraio 1882 nasceva a Dublino (Irlanda) lo scrittore James Joyce autore di capolavori come “Ulysses” e”Gente di Dublino“. Tra le tante iniziative per celebrare i 140 anni dalla nascita di Joyce, c’è anche quella di Varese, sponsorizzata da Anmig Varese e con il patrocinio del comune di Varese, che si terrà giovedì 16 giugno al Salone di Varesecorsi (Piazza della Motta n. 4) in contemporanea con Dublino Bloomsday, festa nazionale irlandese dedicata al celebre scrittore. Il nome della festa deriva da Leopold Bloom, protagonista dell“Ulysses“, mentre la data, 16 giugno 1904, riferisce alla prima uscita di Joyce con Nora Barnacle, sua futura moglie.

Il programma della serata varesina. Si inizia alle 17.45 Paola Guidali – L’Ulisse di Joyce, romanzo sensoriale; 18.15 Presentazione “I Cinque sensi sono sei”; 19.45 collegamento in diretta con Dublino. Dalle 20.15 cena irlandese su prenotazione da riservare entro martedì 14 giugno.

JAMES JOYCE E L’ITALIA

James Joyce era il primogenito di una numerosa e benestante famiglia irlandese, con una solida tradizione cattolica. Frequentò le migliori scuole del Paese, ma dopo la caduta in povertà della sua famiglia e la morte della madre, Joyce si trasferì a Parigi per un breve periodo. Ritornò a Dublino per svolgere l’attività di insegnante privato. Nel 1904 prese in moglie Nora Barnacle, da cui ebbe due figli, per poi trasferirsi nuovamente nel cuore dell’Europa, in Italia, a Trieste, dove rimase fino al 1915. A causa della scoppio della Prima Guerra Mondiale lasciò Trieste per Zurigo e nel 1920 ritornò a Parigi, dove rimase vent’anni, frequentando Beckett, Valéry-Larbaud, Aragon,, Th.S. Eliot, Hemingway, Fitzgerald. Nel 1922 pubblicò Ulysses. Lasciata la Francia a causa della guerra, si stabilì nuovamente a Zurigo, dove morì il 13 gennaio 1941 praticamente cieco.