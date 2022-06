Dopo due anni si torna in sella per la nona “Biciclettata” dedicata al professor Guido Petter

Dopo due anni di sospensione, causa Covid, si è svolta mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, la nona biciclettata “Guido Petter”, organizzata dalla scuola media di Luino e dall’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), sezione di Luino.

Galleria fotografica Nona biciclettata in ricordo di Guido Petter 4 di 10

E’ dal 2011 che la scuola media di Luino dedica la escursione di fine anno in bicicletta al prof. Guido Petter di Colmegna (1927 – 2011), professore universitario a Padova e ed ex alunno, al quale poche settimane fa è stato dedicato il lungolago di Colmegna, località lacustre dove per molti anni ha vissuto.

Il prof. luinese è stato uno dei massimi studiosi italiani di pedagogia infantile ed è stato insignito nel 2005 dal presidente della Repubblica Ciampi della medaglia d’oro per le sue opere nel campo della conoscenza.

Guido Petter è stato partigiano in Valdossola, operatore civico e culturale, scrittore di decine di libri e di saggi per studenti e docenti, di libri per genitori e per i nonni, di romanzi d’avventura per ragazzi, alcuni ambientati nel nostro territorio.

Il professor Petter, a Padova, si spostava sempre in bicicletta e nell’anno della sua morte, avvenuta il 24 maggio 2011, la città di Padova, che aveva organizzato una biciclettata “garibaldina” per il 2 giugno dello stesso anno (biciclettata alla quale Guido Petter si era iscritto), decise, alla notizia della mancanza del professore, di denominare la biciclettata garibaldina a “Biciclettata Guido Petter”.

Così anche la scuola media di Luino, che in quegli anni aveva iniziato ad avere contatti col prof Petter, decise di seguire l’esempio di Padova e dedicare allo studioso di Colmegna la sua biciclettata di fine anno.

Come si ha già altre volte comunicato, La “Biciclettata Guido Petter” è una biciclettata naturalistica, ambientalista e storica che parte dalla scuola “B. Luini” e si conclude alla cascata di Fermona a Ferrera. In totale 22 km circa, tutta lungo la pista ciclabile.

Nel corso di brevi tappe (alla Molinera, alla fornace della Valle della Morte, al ponte del Brik) agli alunni sono state segnalate sia la flora e fauna dell’ambiente attraversato, sia presenza antropica del territorio e cioè la presenza di fabbriche (purtroppo anche ex grandi fabbriche), di centri commerciali, di ex fornaci, di aziende agricole ed impianti di depurazione, raccolta rifiuti e centrale fotovoltaica.

In località Cucco, dove ogni anno di solito si fa una sosta ristorativa, è stato ricordato loro la presenza della stazione della linea tranviaria che collegava Luino a Varese. Stazione ricordata in tanti scritti di Piero Chiara. Infine, nello spirito del partigiano Guido Petter, agli alunni sono stati indicati anche alcuni luoghi storici della Resistenza luinese e cioè la Valle della morte, nella Linea Cadorna, ove, nel 1943-1945 avveniva il passaggio clandestino degli Ebrei ed ex prigionieri alleati, la Gera di Voldomino ed il Sacrario partigiano al Cucco che ricorda l’epica battaglia partigiana del San Martino in Valcuvia del novembre 1943.

«L’Anpi di Luino ringrazia la dirigente Chiara Galazzetti per l’autorizzazione, i professori Vincenzo Masciovecchio e Marina Fiengo per l’impegno profuso per organizzare l’evento, le professoresse Francesca Cappai e Laura Brunello per la loro attenta partecipazione e sorveglianza e il signor Franco Ferrari, nonno di Kevin Sigurella, che ha sempre accompagnato il gruppo e ha svolto anche da sorvegliante delle bici nella sosta alle cascata di Ferrera».

«Una particolare riconoscenza al prof. Gianluigi Artisi che, con competenza e con gli attrezzi giusti, ha controllato e sistemato tutte le biciclette prima della partenza – ha continuato il professor Giovanni Petrotta, dell’Anpi Luino e promotore dell’iniziativa – Un ringraziamento ai genitori che hanno permesso ai loro figli la partecipazione ed infine un grande grazie a tutte le ragazze e ragazzi che hanno seguito con ordine e attenzione le indicazioni date e si son comportati tutti, nessuno escluso, in modo responsabile, corretto, educato e rispettoso».

Quest’anno hanno partecipato alla biciclettata ben trentanove alunni delle classi prime:

Prima A: Crivellaro Luigi, Gasperini Matteo, Pittella Lorenzo, Rahman Shamir, Zaetta Giorgio;

Prima B: Abate Alice, Bassani Nicole, Bonafede Nathan, Cantiello Pasquale, Conforto Leonardo, De Caro Sabrina, Ezzouane Rayan, Falbo Brad, Falbo, Josephine, Hristov Filip, Mangano Ginevra, Moroni Alessardo, Parrinello Giada, Pompili Luca, Tufani Giulia, Vitali Marika;

Prima C: Barresi Vincenza, Di Stefano Lavinia, Mbardi Yassine, Milani Nicole, Negro Letizia, Testa Asia, Spinetti Giulia, Taldone Andrea, Turnone Greta, Xheta Erion, Sapone Francesca;

Prima D: Dellea Leonardo, Del Raso Federico, Rigazzi Federico, Sicurella Kevin, Luhova Dominika;

Prima E: Liguori Chiara, Prybyl Oleksii.