Due giorni di festa con le Green School della provincia di Varese a Villa Recalcati

Green School Varese organizza a Villa Recalcati la Festa della Sostenibilità che si svolgerà il 6 e il 7 giugno prossimi. Tre gli eventi organizzati per questa due giorni dedicata all’ambiente.

Spettacolo Teatro Green “Il Mondo che VogliAmo (Ovvero, non siamo dinosauri)” a cura di Teatro del Sole con le scuole Pedotti di Luvinate e Frattini di Caravate. Il 6 giugno alle ore 11, 14,30 e 16,30. Il 7 giugno alle 9,30, 11,30, 14,30 e 16,30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: https://teatrogreen.eventbrite.it

Game for Change, Escape room sulla crisi climatica. Sfida le tue abilità in un’escape room diversa dal solito. Per uscire vincitori, i giocatori, ricevendo drammatici messaggi dal 2050 sulle conseguenze della crisi climatica, dovranno superare tutte le sfide per rendersi conto che senza le nostre azioni quel futuro è più vicino di quanto pensiamo. Game for change è un gioco ideato dalla classe 4A del liceo scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello come PCTO, con il supporto e la collaborazione del gamedesigner Andrea Ruggeri. È un’attività di #ioperlambiente, progetto di Cast Ong nell’ambito di 1planet4all di CESVI, con il contributo dell’Unione Europea. Prenotando un ingresso potrete partecipare in piccoli gruppi (massimo 8 persone per prenotazione di età minima 13 anni). Qui le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/o/cast-ong-onlus-18122140169

Mostra su riduzione rifiuti ed economia circolare dal titolo Ri-come… riduco, riuso, riciclo.