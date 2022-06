Echoes of Love, a Sesto Calende le ballate di Maria Olivero dedicata alle poetesse anglofone

Sarà una domenica pomeriggio dedicata alle grandi voci femminili, quella di domenica 19 giugno, ore 17:30, alla Floricoltura Coccetti di Sesto Calende. Nel vivaio di Lisanza la polistrumentista Maria Olivero presenterà infatti “Echoes of love”, raccolta di canzoni inedite che ha come fil rouge omaggio e devozione alle poetesse anglofone del Novecento; nomi di grande caratura come Emily Dickinson, Virginia Woolf e Katherine Mansfield. (Illustrazione in copertina a cura di Rachele Bogni)

Già ospite in passato alla floricoltura gestita dalle sorelle Coccetti, Maria Olivero eseguirà i brani vivo accompagnata dalle letture a tema selezionate insieme a Rossana Girotto, poetrice sestese con la quale la pianista forma un affiatato duo impegnato nella valorizzazione di importanti figure femminili del mondo sociale e culturale, in primis Josephine Baker.

«”Non c’è fine, non c’è assenza nelle Echoes of Love.” Nella musica, nella voce, nella scelta dei poeti, dedicato alle donne della letteratura» questa la descrizione rilasciata dalla musicista nell’annunciare la breve raccolta, presto disponibile sulle piattaforme musicali.

Per i più curiosi è comunque possibile ascoltare in anteprima alcuni brani, tra cui l’omonima Echoes of Love e Virginia, dal profilo SoundCloud di Maria Olivero.