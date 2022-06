Elezioni a Gerenzano, le interviste ai candidati sindaco

Tre candidati alla poltrona di primo cittadino di Gerenzano. Tre interviste per conoscere gli aspiranti sindaci e quali sono i punti chiave dei programmi elettorali.

Abbiamo rivolto alcune domande alla candidata sindaco della lista di maggioranza uscente Stefania Castagnoli (Insieme e Libertà per Gerenzano), al candidato di Centrodestra Gerenzano Ambrogio Clerici e alla candidata di Idee in Comune Gerenzano Lisa Molteni e, per chi ha acconsentito, abbiamo chiesto di fare un video appello agli elettori.

Le interviste nell’ordine che troverete sulla scheda elettorale: