Elezioni e referendum in provincia di Varese: alle 19 affluenza in netto calo

Affluenza in calo in mattinata, con due sole eccezioni, nei dieci comuni della provincia di Varese che oggi vanno al voto per il rinnovo dei Consiglio comunali.

Alle 19 i dati registrati dalla Prefettura e inviati al ministero dell’Interno confermano una generale diminuzione dei votanti, complice probabilmente la bella giornata di sole.

A Bardello, dove si presenta una sola lista, il calo più vistoso, con un’affluenza del 29,46% contro il 50,2 registrato alla stessa ora nel 2017, data della precedente consultazione elettorale.

A Besozzo il dato delle 19 è del 33,08% (contro il 38,17).

A Brissago Valtravaglia il dato delle 19 è del 33,9% (contro il 38,96).

A Cassano Magnago, il comune più popoloso al voto, l’affluenza è stata del 36,15% (contro il 41).

A Ferno il dato delle 9 è del 33,16% (contro il 44,48).

A Galliate Lombardo (una sola lista) l’affluenza più alta, con il 39,11% (contro il 47,9% del 2017).

A Gerenzano ha votato alle 19 il 32,7% (contro il 39,8 del 2017).

A Marchirolo il dato delle 19 è del 29,9% (contro il 39,18).

L’affluenza a Sangiano (una sola lista) dove ha votato il 34,9% (contro il 35,1% del 2017), e Sumirago, dove il dato delle 19 è del 35% (contro il 37,4).

Per quanto riguarda i cinque quesiti referendari alle 19 i dati dell’affluenza sono i seguenti. Per il referendum la media dell’affluenza in provincia di Varese si attesta attorno al 15%