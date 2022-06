Elezioni: stop carta, la prefettura adotta l’applicativo web per la trasmissione dei dati

Con le prossime elezioni del 12 giugno la Prefettura di Varese introdurrà una importante innovazione nelle modalità di trasmissione verso il Ministero dell’Interno dei dati dello spoglio elettorale: bandita la carta, i Comuni potranno infatti caricare i risultati elettorali che arriveranno dai seggi direttamente su un Applicativo Web reso disponibile dal Ministero dell’Interno.

Un importante passo in avanti nella direzione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione a cui la Prefettura ha lavorato in questi mesi, superando ostacoli tecnici e organizzativi, insieme al personale di tutti i 138 Comuni della provincia, per quanto riguarda il referendum, e dei 10 comuni interessati dalle elezioni amministrative.

Questa innovazione, inoltre, si inserisce in un più ampio progetto di dematerializzazione che si sta conducendo in Prefettura, con l’obbiettivo di erogare servizi sempre più moderni ed efficienti.