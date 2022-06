Elmec Informatica S.p.A. con il nuovo ristorante aziendale aggiunge un nuovo tassello al proprio Campus Tecnologico di Brunello. Una location polifunzionale sviluppata per agevolare le opportunità di incontro tra i dipendenti e tutti gli stakeholder dell’azienda.

Galleria fotografica “Elmec Bistrot” il nuovo ristorante di Elmec a impatto positivo 4 di 18

L’azienda varesina conferma gli elevati standard offerti in materia di attenzione al territorio e alla salute – ma anche di networking e socializzazione – attraverso una moderna e accogliente struttura progettata secondo criteri di efficienza energetica e innovazione tecnologica applicata all’architettura.

«L’investimento nel nuovo Elmec Bistrot si inserisce in un più ampio programma di iniziative per lo sviluppo della nostra azienda e per il continuo miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i nostri dipendenti – afferma Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica -. È un vero piacere vedere come, ogni giorno, le persone siano sempre più soddisfatte di essere parte di un’azienda che riconosce l’importanza di uno stile di vita salutare ma, soprattutto, dello stare assieme. Per questo motivo, il nuovo ristorante aziendale è accessibile anche ai dipendenti in smart working che decidono di approfittare del pranzo con i colleghi per tenere viva la condivisione e la socialità che tanto ci è mancata in questi ultimi due anni».

Innovazione tecnologica: Smart Kitchen e Cloud per ottimizzare l’efficienza

Uno dei tratti distintivi del nuovo Elmec Bistrot è l’elevato grado di innovazione soprattutto nella cucina industriale che è stata allestita. Una vera e propria Smart Kitchen che, oltre ad essere totalmente gas free, è dotata di un sistema di gestione remota dei processi di cottura. Grazie alla connessione wi-fi e l’utilizzo di una App collegata al cloud, lo chef può governare i macchinari e interagire con un’assistente virtuale, organizzando al meglio la produzione. Nell’App sono presenti anche una serie di ricette studiate ad hoc per massimizzare la resa dei macchinari, rispettando comunque qualità e proprietà nutritive degli alimenti. I macchinari possono entrare in funzione anche di notte abbattendo notevolmente i costi energetici e ottimizzando la produzione per il giorno successivo. Il pieno controllo delle funzioni e delle prestazioni, conferma questo ambiente come vero e proprio esempio di industria 4.0.

Efficienza energetica: il ristorante che risparmia grazie alla domotica

Oltre alle funzioni avanzate della Smart Kitchen, il ristorante è anche dotato di un impianto domotico per un ulteriore abbattimento dei consumi energetici. Attraverso un software di building management system si possono quindi gestire, ad esempio, la temperatura e l’umidità della sala principale e delle tre sale laterali, l’illuminazione a LED adattiva e le cappe d’aspirazione. Proprio queste ultime, mediante uno scambiatore, permettono di riscaldare la cucina grazie al riciclo dei fumi. Un ambiente, quello del ristorante e della sua Smart Kitchen, completamente indipendente dal resto dell’edificio soprattutto a livello impiantistico. Un’importante scelta strutturale intrapresa fin dall’inizio che, oltre a permettere un controllo in tempo reale di tutti i consumi, garantisce la massima flessibilità e la fruizione dello spazio anche al di fuori degli orari tradizionali, senza impattare sugli ambienti esterni.

Attenzione all’ambiente e alla salute: ristorante “Zero Sprechi” grazie al progetto “Smart Fridge”

Il nuovo Elmec Bistrot comprende una linea di servizio suddivisa in 3 isole di ristoro dedicate rispettivamente alle proteine (Isola Classica), alla frutta e alle verdure (Isola Leggera) e ai carboidrati – con la presenza di un forno elettrico per la pizza – (Isola Sfiziosa). Per la creazione del menu sono stati coinvolti esperti nutrizionisti che hanno posto molta attenzione alle intolleranze alimentari e al valore nutritivo delle portate. Gli ingredienti sono esclusivamente italiani, tranne in quei rari casi in cui, per peculiarità o origine, non vengono prodotti sul territorio nazionale, mentre il pesce proviene dal Mar Mediterraneo. Una strategia di approvvigionamento che l’azienda di Brunello ha definito a “Km buono” come garanzia di qualità e sostenibilità.

Perseguendo i valori dichiarati all’interno dell’Elmec Impact, il recente documento di impatto ambientale e sociale pubblicato dall’azienda e ispirato agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, è stata introdotta una politica “Zero Sprechi”. Tutti i dipendenti prenotando con un giorno di anticipo la loro presenza al ristorante, permettono allo chef e al suo staff di produrre la corretta quantità di cibo per il pranzo del giorno successivo, riducendo al minimo gli sprechi. Le portate avanzate durante la distribuzione dei pasti, vengono poi messe a disposizione dei dipendenti all’interno di “lockers” – freezer intelligenti connessi al cloud – opportunamente conservate e sigillate così da evitare ogni sorta di contaminazione. Oltre ai pasti “Zero Sprechi” vengono messe a disposizione diverse portate “Take Away” per chi non ha tempo o voglia di preparare la cena. Una possibilità che si rivela indispensabile per i team di Service Desk attivi 24 ore su 24 e quindi presenti in azienda anche durante la notte.

Design by Elmec: il ristorante dalle forme e dagli arredi tailor made

Il progetto dell’Elmec Bistrot è stato curato interamente da Elmec in collaborazione con un partner locale che opera nell’ambito della tecnologia per la ristorazione. Riguardo l’interior design, il pittogramma del logo aziendale – rappresentante due foglie sovrapposte – è stato eletto a vero e proprio stilema estetico. Una scelta che si esprime, ad esempio, attraverso i pannelli fonoassorbenti applicati alle pareti, oppure nei corpi luminosi che discendono dal soffitto. Per quel che concerne i materiali, il legno, anche rivestito di tessuto, ha garantito la massima flessibilità nelle forme e il partner locale selezionato da Elmec, ha prodotto gli arredi secondo il concept stilistico definito.

Uno studio cromatico per un ambiente rilassante e confortevole

Per quanto concerne i colori, sono state scelte quattro cromie dominanti: nocciola, verde, viola e grigio. Le superfici colorate si alternano a seconda di logiche che vanno oltre il semplice gusto estetico, ma abbracciano aspetti sensoriali ed emozionali. Là dove è necessario trasmettere una sensazione di igiene e sicurezza, ecco che sono state scelte cromie più chiare, dove invece è importante accogliere le persone e farle sentire a proprio agio, le pareti si mostrano nelle tonalità più calde e avvolgenti. L’attenzione alla salute e all’alimentazione trova nel colore verde il suo migliore alleato. Il marrone evoca la connessione con la terra e rappresenta il comfort, la sincerità e la tranquillità. Il rame spazzolato delle colonne centrali – che evoca il rosso – simboleggia forza ed energia. Infine, il viola è associato inconsciamente alla spiritualità, oltre a contrastare negatività e tensioni, stimola concentrazione e creatività.

Territorio e cultura della sostenibilità

Durante la pausa pranzo, il maxi schermo LG installato all’interno del ristorante proietta numerosi scatti fotografici del territorio varesino. Una carrellata di panorami che fa da sfondo a un momento di relax tra colleghi e che ha l’obiettivo di far conoscere un territorio ricco di bellezza. Alle foto, si alternano le comunicazioni aziendali e i dati relativi all’impatto ambientale e sociale di Elmec, così da diffondere una cultura della sostenibilità anche tra i dipendenti.

Impatto positivo certificato EcoVadis

Elmec ha recentemente ottenuto anche la certificazione “Silver” di EcoVadis, la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità ambientale e sociale dei loro fornitori in più di 200 settori e 160 paesi. Le principali multinazionali globali, a cui ora si aggiunge anche Elmec, utilizzano già la soluzione EcoVadis per valutare il proprio database fornitori e selezionare società con i medesimi obiettivi di sostenibilità. Un ulteriore passo avanti a “impatto positivo” dell’azienda varesina

Campus Tecnologico Elmec

Con il nuovo Elmec Bistrot, l’azienda aggiunge un tassello indispensabile al suo Campus Tecnologico di Brunello (VA). Un luogo che fa dell’innovazione il proprio biglietto da visita e che da quest’anno apre le porte a imprenditori, professionisti e studenti attraverso il nuovo progetto Study Tour. Chiunque fosse desideroso di visitare il Campus Tecnologico, può visitare il sito web dedicato e prenotare il proprio Study Tour (www.study-tour.elmec.com)