È emergenza idrica, il Comune di Azzate invita a non sprecare l’acqua

La situazione è critica. Non piove e le riserve idriche diminuiscono.

Il Comune di Azzate qualche giorno fa ha emesso un’ordinanza (qui il testo) che vieta l’uso di acqua potabile per riempire le piscine (quindi se non lo avete ancora fatto, dovrete aspettare tempi migliori), innaffiare orti e giardini, far funzionare le fontane, lavare l’auto in proprio.

Oggi però, in vista del fine settimana, quando i consumi di acqua aumentano, l’amministrazione ha chiesto uno sforzo in più:

“Si informano i gentili cittadini che da un recente confronto con il gestore idrico Le Reti, è emerso che dopo l’emissione dell’ordinanza sindacale di limitazione dell’uso dell’acqua potabile, i consumi sono leggermente diminuiti – spiega con un post il Comune di Azzate -. Tuttavia il perdurare della fase acuta della siccità e le alte temperature stanno rendendo la situazione molto critica.

Il sindaco invita tutti i cittadini a contenere al massimo i consumi di acqua potabile, al fine di evitare inevitabili disagi collegati a un’eventuale interruzione del servizio”.

La Polizia Locale vigilerà ma è affidato al buon senso di ciascuno l’utilizzo moderato e consapevole delle riserve idriche.