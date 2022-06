Emergenza idrica: evitare gli sprechi in 10 mosse, in attesa di una possibile ordinanza

Le piogge di questi giorni non modificano la sostanza della pesante crisi idrica in corso: così il Comune di Varese mette in campo nuove energie e mentre valuta la possibilità di un’ordinanza per razionalizzare, anche in città, l’utilizzo dell’acqua, usa i social per rilanciare un vademecum contro gli sprechi per risparmiare acqua in 10 piccoli gesti quotidiani. Perché “senza acqua non c’è vita: non sprecarla!”

L’idea è sensibilizzare i cittadini sul tema dell’acqua come bene prezioso e sull’emergenza idrica in corso, perché tutti siano consapevoli della situazione e pronti ad adottare e condividere piccole azioni di prevenzione che ciascuno può mettere in pratica nella quotidianità per favorire il risparmio idrico nelle case.

“Ringrazio i cittadini perché in tanti in queste settimane stanno mostrato attenzione al tema con azioni concrete – afferma l’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino – Nonostante questo, e nonostante le precipitazioni di questi giorni, purtroppo la crisi idrica rimane molto seria. Stiamo tenendo monitorata la situazione e valutando i dati, senza escludere la possibilità di adottare misure più stringenti, con specifica ordinanza, per evitare di trovarci in situazioni peggiori».

Le prossime ore saranno decisive: «Le misure al vaglio non sono drastiche, l’acqua continua e continuerà ad uscire dai rubinetti ma dobbiamo ricordarci che non è scontato – aggiunge – piccole attenzioni e piccole azioni antispreco, con l’acqua come per il cibo contro lo spreco alimentare, possono fare la differenza. Dobbiamo esserne tutti consapevoli e agire di conseguenza».

Di seguito il vademecum rilanciato dal Comune di Varese

COME RISPARMIARE ACQUA IN 10 SEMPLICI GESTI QUOTIDIANI