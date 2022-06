Emergenza siccità: vertice in commissione agricoltura di Regione Lombardia

Per affrontare l’emergenza siccità che attanaglia la Lombardia, come altre regioni d’Italia, Regione Lombardia ha convocato in via straordinaria un vertice della Commissione agricoltura a cui parteciperanno l’assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, i vertici di A2A, Edison, Enel, Italgen e Terna. Saranno valutate e concordate con i principali soggetti interessati le azioni urgenti da assumere per fare fonte alla grave crisi idrica e all’emergenza siccità. (nella foto: il Lago Maggiore colpito dalla siccità)

La Commissione agricoltura del Consiglio regionale si riunirà domani alle ore 16 in via straordinaria e in seduta congiunta con la Commissione speciale Montagna. Sarà presieduta da Ruggero Invernizzi.