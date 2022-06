Enrico Cantù Assicurazioni, nuove opportunità per la tua carriera

Una professione per la vita

Il posto fisso, come è nell’immaginario comune, e come ce lo descrivono con ironia certi film, non esiste più, ne abbiamo prova quotidianamente: licenziamenti, ridimensionamenti, imposizione di trasferimenti o riduzione di orari.

Esiste sicuramente invece il lavoro fisso: una Professione che impariamo, alla quale ci dedichiamo e che possiamo esercitare per tutta la vita.

E’ il caso di tante professioni tecniche, sanitarie, liberali ed è certamente il caso della professione di Assicuratore.

Gli ultimi anni, con gli eventi che abbiamo vissuto e forse non ancora superato, hanno portato all’attenzione di tutti l’esigenza di tutelarsi privatamente da tanti rischi: la tutela della salute, prima tra tutti, o la solitudine e il connesso rischio di non avere le risorse per farsi carico della propria vecchiaia, la protezione del proprio risparmio, la tutela dai nuovi rischi, come ad esempio il rischio cyber, sviluppatosi soprattutto a causa dello smart-working reiterato e della didattica a distanza, ecc

Oggi sono i professionisti del settore assicurativo ad avere davvero la possibilità di garantire serenità alla vita dei propri clienti, partendo dall’analisi della specifica situazione personale e professionale e fornendo la risposta più giusta e sartoriale.

Ti raccontiamo di noi

La Enrico Cantù Assicurazioni è l’Agenzia più grande della provincia di Varese. Proponiamo le soluzioni assicurative di Generali Italia, leader nel mercato assicurativo italiano. Contiamo sulla collaborazione di oltre 60 professionisti.

Nel territorio a cavallo di quattro province, serviamo 45 comuni di competenza, nei quali abbiamo riqualificato o aperto sedi per un totale di 11 punti vendita, oltre alla sede amministrativa di Saronno.

In un settore in crescita e destinato ad esserlo sempre di più, in un ruolo di fondamentale valenza sociale, costruiamo una Professione per la vita.

Formiamo con passione nuovi professionisti che sposino la nostra vision e abbiano l’ambizione di crescere in questo settore e specializzarsi nella consulenza al cliente. Più siamo formati più ci sentiamo forti e più riusciamo a indirizzare e consigliare il cliente verso le soluzioni migliori per la sua specifica esigenza.

Se stai cercando una nuova opportunità per la tua carriera, ecco quello che troverai:

ambiente di lavoro curato, elegante, giovane, meritocratico e collaborativo;

atmosfera stimolante e propositiva;

formazione certificata e continua di qualità, esterna ed interna;

un metodo consolidato ed efficace;

ufficio marketing dedicato per lo sviluppo del tuo business;

strumenti digitali di ultima generazione con software di proprietà sviluppati ad hoc per la gestione del lavoro e del Cliente;

supporto continuo da parte di figure specializzate;

incentivazioni personalizzate;

un piano welfare dedicato, per avere diritto a cure, assistenza e tutela senza costi;

il valore di un brand di prestigio, solido, conosciuto e leader nel mercato assicurativo.

Parliamone insieme! Manda il tuo cv aggiornato a selezione@generalisaronno.it, preparati a stupirti!