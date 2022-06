Estate in città 2022, commedia a ingresso libero a Castellanza

Andrà in scena sabato 2 luglio alle ore 21 nel Cortile del municipio di Castellanza (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro di Via Dante sempre a Castellanza) lo spettacolo teatrale “La Spartizione Ovvero Venga A Prendere Il Caffè Da Noi“, il quale avrà ingresso libero. Un’iniziativa voluta dall’assessorato alla cultura della città di Castellanza nell’ambito del cartellone di eventi di “L’estate in città 2022”. L’opera teatrale, di Piero Chiara, sarà portato in scena dall’Associazione culturale Teatro in Mostra di Como. Responsabili di Drammaturgia e Regia sono: Marco Filatori con Alessandro Baito, Gabriella Foletto, Antonio Grazioli, Laura Negretti, Silvia Ripamonti, Ermanno Stea. Musiche originali a Carlo Boccadoro. Scene e piano luci ad Armando Vairo. Mentre direttore tecnico è Donato Rella.

LA TRAMA

Protagoniste della commedia sono le tre sorelle Tettamanzi: Tarsilla, Fortunata e Camilla, vissute nel piccolo mondo di un paese (Luino), all’ombra di un padre padrone (Mansueto di nome ma non di fatto) e del prevosto, tutte casa e chiesa e piene dei timori e dei pudori di chi il mondo lo guarda da lontano. Tempo e muffa hanno steso su di loro una coltre di perbenismo claustrale e bigotto. Ma dopo tanti anni di vita uguale, anche la novità può diventare una forma di felicità, per quanto ambigua ed egoista e può diventarlo nonostante ogni compromesso. In questo caso la novità si chiama Emerenziano Paronzini, un uomo mediocre e di magro sentire, un grigio burocrate armato però di uno scopo preciso: “Una sistemazione coniugale nella quale l’amore non avrebbe dovuto entrare neppure per caso”. L’arrivo di Paronzini dà il là ad un teatrino di vizi privati e pubbliche

virtù, dove casa Tettamanzi è il palco e Luino la platea: nei piccoli centri, si sa, le voci corrono. Alla fine la scelta cadrà sulla non più giovane Fortunata e la corte inaspettata del Paronzini sconvolgerà l’equilibrio famigliare delle tre zitelle, giacché ciascuna è determinata a farlo

innamorare. All’uomo non resterà che accettare la situazione e dividersi tra le tre. Nonostante il matrimonio con Fortunata, infatti, l’uomo riesce a passare da un letto all’altro, accontentando anche le altre due e rendendole felici: convincendosi così di essere diventato il vero padrone di casa, o meglio, il gallo del pollaio. Ma la realtà sarà ben diversa: perché sono le tre sorelle che comandano il gioco e alla fine saranno loro a spartirselo!

Info: UFFICIO CULTURA – Tel. 0331/526.263 – cultura@comune.castellanza.va.i – www.comune.castellanza.va.it