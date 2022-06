A Esterno Notte atmosfere della California anni Settanta con “Licorice Pizza”

La proiezione del film, è prevista per il 16 giugno, alle ore 21.45 e sarà preceduta dal concerto dei The Hevals

Un bel film, musica, un buon piatto di ravioli e una birra fresca: esiste una ricetta migliore per una serata estiva in compagnia? L’appuntamento è fissato per il 16 giugno ai Giardini Estensi di Varese: una serata speciale per l’inizio di Esterno Notte, la rassegna estiva di cinema e suoni.

In un’ambiente giovane e dinamico non poteva mancare Scoiattolo, il raviolificio di Lonate Ceppino che ‘parcheggerà’ il suo FoodTruck ai Giardini Estensi di Varese per offrire un’apericena all’insegna dell’allegria prima della proiezione del film LICORICE PIZZA, opera di Paul Thomas Anderson (USA 2021), ritratto di una società in mutamento raccontata con immagini di un’epoca che sembra lontanissima, quella degli anni ’70 in California.

Dalle 19.30 prenderà il via una serata davvero speciale. La proiezione del film, il cui inizio è previsto per le ore 21.45, sarà infatti preceduta dal concerto dei The Hevals, rock band allievi di Mondo Musica, già scuola di musica e oggi associazione culturale.

La rassegna Esterno Notte – che si svolgerà in uno spazio all’aperto con 450 posti a sedere ed organizzata da Filmstudio 90 in partenariato con il Comune di Varese – prevede il coinvolgimento, oltre che di Scoiattolo, anche del Birrificio Sociale di Malnate, produttore di birre davvero ‘buone’, perché create in un’attività totalmente artigianale che impiega personale appartenente alle categorie svantaggiate. Una filosofia da sempre sposata anche dal Raviolificio Lo Scoiattolo, attivo sul territorio varesino ed attento ad aiutare realtà meno fortunate, per creare davvero un ulteriore valore aggiunto per i suoi prodotti e le attività collaterali.

Quella di giovedì 16 giugno sarà la serata inaugurale di un programma di appuntamenti che si svolgeranno a giugno, luglio e agosto, con proiezioni all’aperto in diversi comuni della provincia, di cui Scoiattolo sarà sponsor. “Ciò che ha spinto il Team Comunicazione di Scoiattolo a supportare il programma estivo Esterno Notte 2022 di Filmstudio 90 è una nuova apertura al mondo della cultura, voluta in particolar modo dopo un periodo molto difficile per tante realtà, come quella del cinema. L’idea di supportare un’eccellenza del nostro territorio come Filmstudio 90 con una sua storicità e di prendere parte attivamente ad una serie di eventi estivi pensati per la provincia ed i suoi abitanti ci rende entusiasti e pieni di idee. Da qui la voglia di sostenere la serata per i giovani – e non solo – del 16 giugno, voluta anche per creare un nuovo momento di aggregazione fin dall’apericena, per rinnovare la bellezza dello stare insieme. Il coinvolgimento del Birrificio sociale di Malnate, in quest’occasione, chiude poi il cerchio in un’opera di socialità che crea valore, per tutti” spiega Alice Galli, Responsabile Comunicazione & Mkt di Scoiattolo Pasta Fresca.

“Per Filmstudio 90 è un vero piacere poter collaborare con un’azienda locale, attenta e sensibile anche alle attività culturali.” dice Gabriele Ciglia, Responsabile organizzativo della serata per Filmstudio 90 APS. “L’evento è pensato per pubblici di tutte le età ma strizza particolarmente l’occhio ai giovani, che speriamo saranno attirati dalla mescolanza tra buona cucina, musica dal vivo e cinema. L’idea di abbinare l’apericena di ravioli con apecar ad una serata con concerto e proiezione ci sembra in linea con lo spirito del film “Licorice Pizza” e dei suoi personaggi: non ci stupiremmo di vedere arrivare anche i protagonisti Alana Kane e Gary Valentine. Insomma: venite per il raviolo, restate per il film!”.

La prevendita online dei biglietti sarà possibile sul sito www.liveticket.it/filmstudio90 con apertura cinque giorni prima dell’evento. I biglietti saranno acquistabili anche in cassa la sera stessa.