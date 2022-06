In Europa sono oltre 2600 i contagi per il vaiolo delle scimmie: iniziata la distribuzione dei vaccini

È iniziata la consegna delle prime dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Si comincia dalla Spagna a cui vengono inviate 5.300 dosi iniziali su un totale di 109.090 dosi acquistate. È la prima di una serie di consegne che si svolgeranno regolarmente nelle settimane e nei mesi a venire per garantire che tutti gli Stati membri siano pronti, dando la priorità ai paesi più colpiti.

Dallo scorso 18 maggio, sono 2682 i casi registrati di contagio in 23 paesi dell’Unione compresa l’Italia (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Sweden) oltre a Norvegia e Irlanda.

Il virus delle scimmie si trasmette all’uomo dagli animali, ha sintomi simili ma molto meno gravi rispetto alla casistica storica di questa malattia. Si tratta di una patologia endemica in alcuni paesi africani dell’area centrale e occidentale.

La distribuzione tra i diversi paesi avverrà in base all’incidenza dei contagi nella popolazione.

Oltre alla Spagna, le prime con segue arriveranno in Portogallo, in Germania e in Belgio, negli altri paesi i vaccini arriveranno tra luglio e agosto.