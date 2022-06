Eventi per bambini nel weekend del 10, 11 e 12 giugno tra Varese e provincia

Tanto sole e voglia d’estate in questo primo weekend delle vacanze scolastiche ricco di eventi sportivi per i più piccoli, ma anche sagre, spettacoli, feste ed escursioni pomeridiane, in bicicletta o sotto le stelle.

EVENTI

ARCISATE – Al Parco Lagozza c’è Festa Arti e Sapori con laboratori per bambini, reparto mungitura, battesimo della sella con pony e la fattoria degli animali agricoli. Intrattenimenti musicali e spettacoli con fuoco – Qui tutto il programma

VARESE: alla Brunella si conclude la Sagra di sant’Antonio di Padova sabato con un pomeriggio giochi con gonfiabili per bambini e famiglie. Saranno aperti anche mercatino e pesca di beneficienza (operativi anche il venerdì) musica e banco gastronomico per cena – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO: domenica 12 giugno dalle 15 il parco del museo del Tessile propone un pomeriggio di giochi per tutte le età con attività espressive, sfide, spettacoli di giocolieri e merenda per grandi e piccini con Auser > L’evento

ARONA – Dal 10 al 12 giugno, sul Lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini, c’è Urban lake street food una festa che dura tre giorni tra cibo, musica e divertimento con artisti di strada, giochi e laboratori per bambini – Il programma

CASTRONNO: panini e karaoke venerdì sera con gli Amici della scuola dell’infanzia Puricelli Combi per festeggiare i 100 anni dell’asilo > Scopri di più

SPETTACOLI

SALTRIO – Per la nuova edizione della rassegna Piambello dal vivo promossa dalla cooperativa Intrecciteatrali sabato pomeriggio sul sentiero Ficacci Big Bench va in scena lo spettacolo itinerante “Hansel e Gretel” – I dettagli

BESNATE: domenica pomeriggio nel cortile di via Fontana andrà in scena lo spettacolo per bambini “Il Paese dei Giocattoli” promosso dall’assessorato alla cultura – Lo spettacolo

CADEGLIANO VICONAGO: domenica 12 giugno alle 18, all’Oratorio di Arbizzo è in programma “Suoni in rivolta”, uno spettacolo per bambini proposto dalla Fondazione Aida, mentre a Cadegliano si potrà visitare la mostra di Luigi Bello dalle 15 alle 17 > Leggi qui

CAZZAGO BRABBIA: per chiudere l’anno scolastico i bambini della primaria Pascoli hanno allestito alle Ghiacciaie la mostra “Esploratori di natura“, visitabile sabato mattina, per raccontare il percorso di pedagogia attiva ispirato al metodo reggiano e agli albi illustrati che caratterizza la scuola > L’appuntamento

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta ha scelto un giallo intrigante e un racconto freschissimo, per immergersi nel clima estivo con un illustrato di Giuditta Campello > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VARESE: sabato 11 giugno dalle ore 10.30 alle 12 nel giardino della scuola dell’infanzia di Lissago (ingresso via Salvini), le insegnati e le educatrici Chiara, Alessandra ed Emanuela proporranno ai bambini due laboratori che sono parte integrante dell’offerta formativa della scuola. Si tratta del laboratorio di LandArt (potete seguire la pagina Instagram #landartlissago) e il laboratorio di pittura all’aperto > I dettagli

GALLARATE: ultimi appuntamenti domenica con il Festival Archivifuturi al MAGA. Diverse inaugurazioni e laboratori di Mail art per famiglie. Minitour sold out > Leggi l’articolo

SCHIANNO: sarà inaugurata venerdì 10 giugno la mostra dei bambini su Dante e la Divina commedia. Laboratori a tema nelle giornate di sabato 11 e 18 giugno > L’articolo

CADEGLIANO VICONAGO: sabato pomeriggio, dalle 17 alle 19, in biblioteca La banca del tempo propone un laboratorio di mosaico > Leggi qui

VARESE: una giornata con Il Gioco di inOrto per l’alimentazione sana dei bambini sabato alla Città del sole per scoprire, giocando, la buona alimentazione > L’iniziativa

SPORT

VARESE: la gara dei Runner Varese Tra Ville e giardini torna venerdì 10 giugno per l’edizione 2022. Oltre al percorso di gara sono previsti 3 circuiti non competitivi per appassionati, bambini e famiglie con amici a 4 zampe > Qui tutte le info

OGGIONA SANTO STEFANO: nel weekend c’è la Festa dello Sport che si apre venerdì 10 con un convegno e poi due giorni per provare le discipline con le associazioni del territorio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA: torna sabato pomeriggio la Biciclettata Avis. La partenza è in Via Manzoni alle ore 15 con merenda e omaggio per tutti i bambini all’arrivo – L’iniziativa

SARONNO – Il campionato nazionale di minigolf approda a Saronno domenica 12 giugno. La competizione èvalida per il campionato nazionale – Scopri di più

PASSEGGIATE

Fagnano Olona: per il ciclo “L’acqua siAMO noi!” promosso da Alfa, sabato si parte dall’approdo dei Calimali alle 15 per una breve escursione per famiglie, che si concluderà alle 18 con lo spettacolo “Pedalando sull’Olona” e i riciclattoli di Legambiente – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO; “Abbracciamo la brughiera” è la biciclettata di 8km adatta a tutti tra i Comuni del Castanese per andare a scoprire la brughiera del Gaggio, minacciata dall’espansione dell’aeroporto. Partenza da Castano Primo – La manifestazione

Castiglione Olona: c’è una visita in notturna al Parco Rile Tenore Olona con osservazione delle stelle promossa dalle GEV per venerdì 10 giugno lungo i sentieri del bosco – L’iniziativa

Lucciole: il caldo fuori anticipa il ritorno delle lucciole, o meglio lampiridi, capaci di illuminare le notti di un’estate che comincia sempre prima. Un evento irresistibile per grandi e piccoli, rimedio contro gli schermi artificiali> Leggi di più

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea