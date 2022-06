Eventi per bambini nel weekend del 17, 18 e 19 giugno tra Varese e provincia

Temperature e sapore d’estate in questo ultimo fine settimana di primavera dal 17 al 19 giugno. Per trovare un po’ di fresco sono consigliatissimi tuffi nel lago o in piscina e passeggiate nei boschi ma anche spettacoli, tanti giochi, feste all’aperto e piccole esplorazioni per divertirsi in famiglia, genitori e figli insieme.

EVENTI

LUVINATE – sabato e domenica al Parco del sorriso c’è “Un Sorriso per Il Pezzettino”, evento con tante attività per bambini (danza, calcio, truccabimbi, gelato e, domenica, anche battesimo della sella) e stand gastronomico. Il ricavato sarà interamente devoluto alla comunità che accoglie mamme e bambini vittime di violenza che ha sede anche nel Varesotto – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA: sabato e domenica a Cadero un weekend all’insegna del mosaico e dell’arte visiva, con pranzi conviviali percorsi guidati e laboratori di mosaico e arte per grandi e piccini a cura del maestro Andrea Sala > Come partecipare

VARESE: la Festa patronale di Avigno di apre sabato con lo spettacolo acrobatico dei “Truzzi Volanti” mentre domenica pomeriggio è in programma la Caccia al tesoro per le vie del quartiere e lo spettacolo del Mago Andrea. Il tutto condito da ottimo cibo – I dettagli

CASTELLANZA: sabato e domenica nel parco della Corte del Ciliegio di Castellanza torna la Festa del rione Ingiò con giochi e passeggiate sugli alberi tree climbing e ponte tibetano per bambini a cura di Carlo Crespi arrampicatore – Qui tutto il programma

VALLE OLONA: è il fine settimana di Girinvalle. In questi mesi le sei Pro loco di Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona, Fagnano Olona hanno fatto i salti mortali per dar vita a una manifestazione tanto amata con tante iniziative anche per bambini – Qui tutte le informazioni

AZZATE – BUGUGGIATE: domenica le pulcette della scuola dell’infanzia di Azzate fanno festa a Erbamolle con giochi ginnici con le atlete della GinFit, laboratori di ortocultura e sorprese > L’evento

CASTRONNO: ultime giornate, sabato e domenica per la Festa dei 100 anni dell’asilo di Castronno con cene conviviali e giochi in famiglia > L’iniziativa

CASSANO MAGNAGO: al Parco della Magana torna la Street Food Parade. Musica, giochi, silente disco e street food. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Campo dei Fiori di Gavirate vi aspetta “uno show a quattro zampe”. Un evento unico, una grande festa che mixa emozioni, divertimento e sensibilizzazione al rispetto e all’amore verso gli amici a quattro zampe. Tutte le informazioni

VARESE – Nel parco dell’area Cagna di Biumo Inferiore si torna a cenare sotto le stelle con l’estivo di di Bottega Tredici8 Tredici8 Estate. Tutte le informazioni

SPETTACOLI

CREMENAGA: per la rassegna “Piambello dal Vivo”, domenica pomeriggio vicoli, sentieri e cortili prendono vita con “Camminando per un paese di storie”, per riscoprire angoli suggestivi, piccole meraviglie e storie divertenti – Scopri di più

BESANO: sempre per la rassegna “Piambello dal Vivo”, sabato sera al Colle San Martino di Besano c’è il Concerto al tramonto, con la musica celtica del Duo Leo Testa per il divertimento di grandi e piccini- Come partecipare

VARARO (CITTIGLIO): c’è anche uno spettacolo di falconeria nel programma della Festa di Vararo, domenica, ispirata ai celti con balli, musica, mercatini – Tutte le informazioni

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta ha scelto un giallo intrigante e un racconto freschissimo, per immergersi nel clima estivo con un illustrato di Giuditta Campello > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BESANO: per la rassegna “Piambello dal Vivo”, domenica sera c’è Notte al museo. Il museo prende vita con suoni, rumori e storie da brividi dense di emozioni (a partire dai 6 anni) – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO: si intitola Animali in città la speciale caccia di domenica 19 giugno per famiglie con bambini tra 6 e 12 anni. Si parte al mattino del Tessile – Scopri l’iniziativa

ARCUMEGGIA: sabato vicoli e cortili del Paese dipinto ospitano un gioco. È Caccia all’affresco, tra gli appuntamenti del Festival Archivifuturi > Leggi l’articolo

SCHIANNO: ultima giornata sabato per la mostra Dante e la divina commedia secondo i bambini dell’asilo di Schianno, con laboratori a tema in mattinata per i bambini > L’evento

GALLARATE: le serate estive nel centro di Gallarate portano musica, divertimento e anche il calciobalilla nelle piazze – Tutte le informazioni

GALLARATE: domenica arriva la festa di quartiere in via San Giovanni Bosco con laboratori per bambini al mattino e torneo di calcio balilla nel pomeriggio– Tutte le informazioni

PALIO DEL SEPRIO: con la sfilata di martedì 14 è iniziato ufficialmente il Palio del Seprio, che coinvolge i comuni di Castelseprio, Venegono Inferiore, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Gornate Olona e la frazione tradatese di Abbiate Guazzone, con tanti giochi per grandi e piccini > Come partecipare

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

PASSEGGIATE

ISOLINO VIRGINIA – Visita guidata gratuita all’Isolino Virginia con Alfa, alla scoperta di una dei beni Unesco del territorio. Appuntamento alle 10, Ritrovo e partenza ore da imbarcadero Biandronno (via Marconi) – Tutte le informazioni

CUNARDO – Domenica 19 giugno la manifestazione “La pietra e l’acqua nelle grotte di Cunardo”, evento organizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino che permetterà agli interessati di visitare le Grotte di Cunardo – Tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

Lucciole: il caldo fuori anticipa il ritorno delle lucciole, o meglio lampiridi, capaci di illuminare le notti di un’estate che comincia sempre prima. Un evento irresistibile per grandi e piccoli, rimedio contro gli schermi artificiali> Leggi di più

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: tempo di sagre all’aria aperta, di notti bianche, mercatini e di un tuffo nel lago. A Varese è il fine settimana del Varese Pride e di Miss Città Giardino, a Cassano Magnano un altro weekend di buon cibo e per lo sport torna il memorial Paolo Talamoni e a Mesenzana un torneo di calcio per ricordare Giada e Alessio > Tutti gli eventi del weekend