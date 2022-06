Eventi per bambini nel weekend del 24, 25 e 26 giugno tra Varese e provincia

Sole e temporali in questo primo weekend d’estate ricco di feste di piazza, per vivere giornate e serate in allegria con tutta la famiglia tra la meraviglia suscitata dagli spettacoli, piccole sfide in giochi senza tempo o escursioni alla scoperta di grotte o nuove spiagge.

EVENTI

GAVIRATE – Ci sono anche giochi, laboratori, truccabimbi e spettacoli per grandi e piccini nel programma di sabato e domenica dell’Alzheimer Fest sul lungolago – Qui tutto il programma

GALLARATE: venerdì 24 giugno la serata del centro sarà animata da artisti e circo di strada, mentre il calciobalilla che si trasferisce in via Manzoni. – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – CASALZUIGNO: sabato sera al monastero di torba si festeggia il solstizio d’estate con una speciale visita alla torre con cena all’aperto, mentre Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per la pria delle “Sere fai d’estate” > Scopri di più

CUGGIONO – A Villa Annoni a Cuggiono i tre giorni della Festa del Solstizio ricchi di incontri, spettacoli teatrali e visite guidate, ma anche un drago cinese una paella gigante e una caccia al tesoro nel parco nella giornata di sabato– Tutto il programma

CASCIAGO – Morosoccer Summer Fest, torna a Casciago la tre giorni di divertimento con i Bidone. Calcio, basket, volley, ma anche attività per bambini e il solito ricco menu di prelibatezze all’oratorio di Morosolo dal 24 al 26 giugno – I dettagli

VERBANIA – SUNA – “Le notti di Suna” è organizzato dall’Associazione Sunalager e si terrà il 24 e 25 giugno. In programma stand gastronomici con pesce di lago, musica live nei locali, cabaret e intrattenimenti per i bambini. Info

VARESE – Nel parco dell’area Cagna di Biumo Inferiore si torna a cenare sotto le stelle con l’estivo di di Bottega Tredici8 Tredici8 Estate. Tutte le informazioni

BIZZARONE (CO) – Tutti a cena sul colle di Bizzarone venerdì sera con l’asilo Odette Riva e in collaborazione con il gruppo I Carbunatt > Leggi qui

SPETTACOLI

ALBIZZATE: la rassegna di teatro per bambini e famiglie Che spettacolo! parte sabato 25 giugno alle 20.30 con il debutto di “C’era due volte un re”, della nuova associazione l’Arca di Noe di Noemi Bassani > L’iniziativa

CASTELLANZA: sabato sera nel cortile del Municipio “La Bella e la Bestia” ispirato alla favola originale > Lo spettacolo

TRADATE: sabato sera l’arena all’aperto di Ceppine per la rassegna Esterno Notte proietta sul grande schermo Croods 2 – Una uova era, un’esilarante avventura tra il mondo dei primitivi e i sapiens (o superior) capace di far ridere a crepapelle grandi e piccini > Il film

BISUSCHIO: per la rassegna “Piambello dal Vivo”, sabato sera a Villa Cicogna c’è “Il villaggio della favole”, un villaggio di tende, un parco meraviglioso e le scatole magiche ricche di storie, per mettere in relazione grandi e piccini. Racconti in cuffia e oggetti da muovere e combinare per creare figure e condividere un viaggio nella fantasia – Scopri di più

VARESE: nel pomeriggio di sabato 25 giugno in Rasa, in occasione dell’inaugurazione del BioLab di Villaggio Cagnola la Compagnia Insabile Quick e Teatro Drao portano si esibiscono nella performance Desideri non aspettano costruita sulla sperimentazione pedagogica del villaggio. Uno spettacolo in cui i clown e i bambini che non si adattano alle storture umane salvano la loro creatività, i loro sentimenti più puri, la loro poesia e il senso dello stare al mondo > L’iniziativa

GALLARATE – venerdì sera dalle 19 alla Festa di Sciarè c’è “Ti racconto una storia” con Marina Bianchi, che coinvolgerà i piccolissimi con le sue letture sul prato > Scopri di più

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta ha scelto per i ragazzi due libri che portano i colori dell’estate, un giallo-noir ricco di adrenalina e un titolo rosso-lamponi che racconta di amori e amicizia > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

CARNAGO: domenica dalle ore 15 percorso di cross bike senza pedali per bimbi da 4 anni a 6 anni, animazioni per bambini e altri intrattenimenti per tutti fino alla cena delle ore 19 in occasione della Festa del Pesce – Leggi di più

BESNATE – Sabato 25 giugno torna la settimana più attesa dell’estate besnatese, quella del mini Palio: si parte con la sfilata storica, l’arrivo della fiaccola dal Sacro Monte, l’apertura dello stand gastronomico e il gioco che apre la settimana del mini Palio, il lancio dell’uovo – Tutte le informazioni

SCHIANNO: ultimi due giorni sabato e domenica per visitare la mostra Dante e la divina commedia secondo i bambini dell’asilo di Schianno, allestita presso la Chiesa di San Cosma e Damiano > L’evento

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

TUFFI D’ESTATE

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

PASSEGGIATE

BARASSO: domenica pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione del nuovo percorso didattico della Casa del sole, è in programma anche una visita guidata gratuita alla Grotta Remeron aperta a tutti, su prenotazione > Scopri di più

SESTO CALENDE: domenica mattina l’associazione Ricino Guide organizza un Tour in bicicletta attraverso i luoghi storici e naturalistici di Sesto Calende. Il percorso, lungo 30 km, tocca segue tutta l’alzaia del Ticino fino alle dighe del Panperduto, “gioiello d’idraulica industriale”, attraverso il Sass di Biss e gli sbarramenti più importanti del Ticino – Qui tutte le informazioni

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi, dal 2 giugno all’11 settembre. La prima corsa è alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: Tra una festa di paese, una sagra del pesce o un tramonto d’arte è in arrivo il primo weekend d’estate > Tutti gli eventi del weekend