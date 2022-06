Eventi per bambini nel weekend del 3, 4 e 5 giugno tra Varese e provincia

Inizia con i temporali ma porta anche un gran caldo questo primo fine settimana di giugno che precede la fine della scuola, da festeggiare in parchi e cortili scolastici. E poi sagre, spettacoli, feste ed escursioni, anche al crepuscolo, nelle zone umide, lungo torrenti e canali, per ammirare le lucciole.

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO: sabato e domenica torna il “Giusto Inperfetto” e trasforma Castello Cabiaglio in “il paese dei bambini” con tanti giochi, spettacoli, una tendata notturna e risveglio con yoga e laboratori lego per grandi e piccini > Scopri i dettagli

VARESE – Urban Lake Street Food arriva alla Schiranna. Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato – Il programma

VARESE – alla Brunella c’è la Sagra di sant’Antonio di Padova. Dal 3 all’11 giugno la festa riserva uno spazio speciale ai bambini, con gonfiabili e giochi sportivi o di squadra, assieme a stand gastronomici e momenti religiosi – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Centro Commerciale Campo dei Fiori domenica arrivano le mascotte dei “Me Contro Te”. Sarà un’occasione per far divertire i più piccoli con i loro personaggi preferiti – Tutte le informazioni

VARESE: “C’era una volta” e torna la festa di fine anno della scuola Carducci a Casbeno. Appuntamento sabato 4 giugno alle 10:30 all’oratorio di Casbeno per la festa che inizierà con lo spettacolo dei bambini. Nel pomeriggio trucca bimbi, baby dance e giochi – L’iniziativa

GIOCHI E SPETTACOLI

PORTO CERESIO: domenica 5 giugno, alle 18,30 negli spazi esterni della bella casa museo di vicolo del Pozzo, Marina De Juli proporrà lo spettacolo per bambini “Pipuffa, una cantastorie proprio buffa” – Lo spettacolo

ANGERA: sul lungolago torna la Festa della Gido con un lungo weekend di eventi a partire dal 2 giugno. Tra gli appuntamenti, sabato pomeriggio, anche lo spettacolo del clown “Il Pimpa” > Leggi qui

CASSANO VALCUVIA: a lezione di pesca a Cassano Valcuvia coi pescatori dell’Alto Verbano, tra teoria e pratica, con le lezioni che patiranno sabato dalla semplice manualità nel fare i nodi, montaggio delle lenze, lanci e l’approfondimento delle varie tecniche > L’iniziativa

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana ne propone due per conoscere meglio gli amici gatti e scoprire cosa ci rende davvero felici> Scopri di più

PASSEGGIATE

Lucciole: il caldo fuori anticipa il ritorno delle lucciole, o meglio lampiridi, capaci di illuminare le notti di un’estate che comincia sempre prima. Un evento irresistibile per grandi e piccoli, rimedio contro gli schermi artificiali> Leggi di più

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi. Dal 2 giugno all’11 settembre servizio attivo tutti i weekend e festivi, la prima corsa sarà alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

VARESE – “Una strada d’amore”, Pasolini e la costituzione al Teatro Apollonio. La regia è di Paolo Franzato. Sul palco i giovani attori del laboratorio teatrale del liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Varese – Tutte le informazioni

MALNATE – sabato 4 giugno le premiazioni del concorso per i ragazzi di Malnate “Poeti in Erba” è l’atto conclusivo per la settima edizione del concorso riservato alle giovani penne malnatesi all’Aula Magna “Falcone-Borsellino” – L’iniziativa

Per tutti: tanti gli appuntamenti gastronomici in tutta la provincia che si colora di sagre e feste. Parte il Festival Archivifuturi che apre le porte degli archivi d’artista e poi tanta musica e spettacoli> Cosa fare nel weekend