A Fagnano Olona è tutto pronto per il centro estivo alle scuole Orrù: “Un viaggio nel mondo degli Hobbit”

Nei giorni scorsi molti genitori di Fagnano Olona hanno sollecitato risposte dall’amministrazione comunale sulla possibilità di avere un centro estivo comunale alternativo all’oratorio, soprattutto per quanto riguarda i minori della fascia 6-17 anni.

L’amministrazione, attraverso il vicesindaco Simona Michelon, ha risposto quest’oggi con la presentazione dell’offerta per bambini e ragazzi in città, spiegando che «il ritardo sul centro estivo alle scuole Orrù è dovuto al fatto che si attendeva cosa avrebbe deciso l’istituto comprensivo sulla possibilità di aprire la scuola anche d’estate, risposta che è arrivata solo lo scorso 22 giugno, lasciando di fatto in sospeso l’amministrazione comunale».

Oggi l’offerta dei centri estivi fagnanesi è finalmente completa con la proposta di Educational team che gestirà il centro estivo (7,30-18) dai 6 ai 17 anni alle scuole Orrù fino a fine agosto. Serena Maestroni e Rebecca Palomba spiegano come si svolgerà il campo: «Il tema scelto è quello del Signore degli Anelli. Crediamo che questa storia possa promuovere i valori educativi e il divertimento che vogliamo trasmettere ai ragazzi che si immergeranno nell’avventura per arrivare alla distruzione dell’anello. Spazio ai compiti e tanti laboratori, non mancheranno le uscite sul territorio». La mail di riferimento per l’iscrizione è centriestivi.educationalteam@gmail.com.

La proposta del territorio prevede anche le attività proposte dai due oratori presenti in paese con già 400 bambini iscritti, quelle per i bambini dai 3 ai 6 anni dell’asilo San Giovanni Paolo II con 50 bambini già iscritti e gestito dalla cooperativa Energicamente e quello della scuola materna Tronconi, attivo per tutto il mese di luglio, gestito dalle suore e che seguirà il tema proposto dagli oratori. Anche qui sono già iscritti 50 bambini.

Altre strutture che propongono il centro estivo sono Lollipop e la scuola materna di piazza Alfredo Di Dio.