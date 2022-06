A Ferno si insedia la giunta Foti, Claudia Colombo è la nuova vicesindaca

Parte con l’acceleratore la nuova amministrazione di Ferno: a pochi giorni dall’elezione di Sarah Foti, si è insediata la giunta questa mattina, venerdì 17 giugno. (La foto è di lunedì 13, al momento della vittoria al seggio elettorale)

La giunta Foti

Le deleghe sono così distribuite: a Claudia Colombo l’Urbanistica e l’edilizia privata, oltre al personale. Colombo, ex sindaca ferisse dal 1998 al 2007 nonché la più votata di questa tornata elettorale, ricoprirà anche la carica di vicesindaca.

Mattia Ludovico Piantanida sarà assessore agli Affari generali, rapporti istituzionali e commercio. Passiamo ai due assessori esterni: la delega “pesante” del Bilancio è stata affidata a Giorgio Bertoni, responsabile di Forza Italia, mentre l’ex responsabile dell’ufficio Ragioneria, Emanuela Bertoni, si occuperà dei Servizi sociali.

Foti ha deciso di tenere per sé Cultura e istruzione, le deleghe che ha avuto nei cinque anni da assessora al fianco di Filippo Gesualdi, e lavori pubblici e sicurezza. Rimangono fuori alcune deleghe, come Sport, Ecologia ed ambiente, e il tempo libero, che verranno assegnate ad alcuni consiglieri di maggioranza: «Ogni componente della squadra avrà un ruolo attivo, è stata una scelta condivisa. C’è un ottimo clima di collaborazione e di condivisione all’interno della maggioranza che credo si respirerà per osmosi anche all’interno della comunità».

La giunta così composta non è una novità per gli elettori di Foti in quanto, già nel pieno della campagna elettorale, la sindaca aveva svelato quali sarebbero stati i suoi compagni di vdi amministrazione: «Anticipare la giunta la sera della presentazione della lista, a maggio, è stata una scelta di trasparenza, perché gli elettori secondo me devono sapere chi si porta dietro il candidato sindaco che votano».

Così, a giochi già fatti, anche l’insediamento è avvenuto nella prima settimana del quinquennio Foti: «Anche questa rapidità è indice di ulteriore trasparenza e concretezza nei confronti dei cittadini e degli uffici comunali, che ora sanno qual è il loro assessore di riferimento. Ora siamo pronti a lavorare».

“Le persone al centro”

Qual è il vostro obiettivo a breve termine? «Coinvolgere i cittadini e avvicinarli alla macchina amministrativa». E un modo per farlo è trasmettere in streaming i consigli comunali, a partire dal prossimo, che sarà mercoledì 29 giugno: «Trasmettere in streaming ci dà la possibilità di essere trasparenti, oltre a permettere a tutti di essere informati e seguire il consiglio da casa, nel caso non potessero venire in presenza». Una decisione che mette le persone e il territorio al centro dell’azione amministrativa e vuole essere l’obiettivo di questo mandato.

Infine, c’è un rapporto da ricostruire con Lonate Pozzolo, che nell’ultimo anno e mezzo è arrivato ai ferri corti tra la decisione unilaterale – da parte di Lonate – di sciogliere l’Unione dei Comuni e la questione della municipalizzata Sap: «Il dialogo è il punto essenziale e fermo del mio modo di amministrare: lo è stato quando ero assessore e lo sarà nei prossimi cinque anni. Ho già preso contatti con il sindaco Nadia Rosa e ci incontreremo per riprendere le fila di due temi, che sono caduti nel vuoto. Voglio riprendere il dialogo con il comune che confina con Ferno».