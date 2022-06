Festa del Saronno Rugby tra tanto divertimento e impegno civile

Si è svolta sabato 11 giugno 2022 al Centro Sportivo del Matteotti la festa delle famiglie del Saronno Rugby a conclusione di una stagione intensa e ricca di impegni sportivi e iniziative portate avanti dal club sul territorio.

Una giornata all’insegna dello sport, del gioco e della condivisione, che ha visto anche momenti di riflessione rivolti alle famiglie e ai piccoli atleti. Ospiti della giornata sono stati, infatti, i volontari di ResQ Saronno – Equipaggio di Terra e Matthias Canapini, giocatore di rugby che ha presentato il suo libro “L’ovale storto”. Tantissime le domande dei piccoli atleti saronnesi rivolte all’autore che ha dato voce alle esperienze di diverse realtà sportive che vivono il rugby come strumento inclusivo a sostegno di soggetti “vulnerabili”.

«Lo sport per noi è un’occasione anche per fare comunità e incontrare l’altro, Matthias con i suoi viaggi e le sue storie ci ha portato lontano ed ha ampliato la nostra prospettiva. In futuro vorremmo trasformare alcune suggestioni raccolte in pratiche e modi di fare (e di essere) della nostra Società anche attraverso la collaborazione con ResQ. Alla festa siamo stati raggiunti anche dai rappresentati del Comitato di quartiere del Matteotti con cui nei prossimi mesi organizzeremo la nuova edizione della corsa podistica Stramatteotti. Mescolare contesti e risorse è la strada maestra per lavorare sullo sport come elemento di crescita culturale», ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente del Saronno Rugby.

Immancabile una partita di rugby con i genitori al fianco dei piccoli atleti. Entrambe le squadre hanno dimostrato impegno e grinta come nelle vere feste del rugby. Sulla squadra vincitrice ci sono versioni discordanti, che neanche il Var riuscirebbe a chiarire.

Gli allenamenti del Saronno Rugby termineranno sabato 25 giugno, poi appuntamento a settembre per la nuova stagione.