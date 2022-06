Festa della Repubblica, le iniziative del 2 giugno 2022 a Varese e nel Varesotto

Il 2 giugno è una giornata celebrativa istituita per ricordare la nascita della Repubblica. Si festeggia ricordando il giorno in cui, nel 1946, i cittadini votarono per il referendum istituzionale. Come in tutta Italia, anche a Varese e nel Varesotto sono state organizzate molte celebrazioni da parte delle amministrazioni comunali, dalle associazioni e dalle sezioni Anpi del territorio.

VARESE – Si tiene a Varese la celebrazione ufficiale, a livello provinciale, della Festa della Repubblica Italiana. Appuntamento alle 10 di Varese in Piazza della Repubblica, dove è prevista la cerimonia dell’alzabandiera, con successiva deposizione delle corone al monumento ai Caduti e lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. – TUTTO IL PROGRAMMA

VERGIATE – La fiorista Stefania Tosi e la fotografa Sara Gorlini saranno insieme il 2 giugno per esporre le proprie opere alla Festa della Repubblica che si terrà a Vergiate lungo le strade del paese. In via Cavallotti 35, fronte negozio, verranno presentate insieme le composizione floreali della nota fiorista accompagnate dalle immagini del progetto fotografico “La Cura e l’Abbandono”. – TUTTO IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO – Giovedì 2 giugno dalle 16.30 appuntamento alla Galleria Boragno per celebrare la Festa della Repubblica, nel 76esimo anniversario del referendum, con un incontro dedicato – TUTTO IL PROGRAMMA

CITTIGLIO – In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno l’Amministrazione Comunale festeggerà, con la cerimonia del “battesimo civico”, i giovani concittadini nati nel 2004. – TUTTO IL PROGRAMMA

INDUNO OLONA – L’Amministrazione Comunale di Induno Olona e la locale sezione dell’Anpi onorano al Festa della Repubblica hanno organizzato un incontro dal titolo “Una Costituzione per il futuro”, tenuto dal Professor Enzo Laforgia . – TUTTO IL PROGRAMMA

MALNATE – Nel punto centrale di Malnate, piazza delle Tessitrici, verrà inaugurazione una installazione artistica, dedicata proprio alla figura de “La tessitrice”. – TUTTO IL PROGRAMMA

MACCAGNO – L’Amministrazione Comunale – in collaborazione con la Pro Loco Maccagno Lago Maggiore – celebrerà il Battesimo Civico dei diciottenni. Con inizio alle ore 16:00 al Parco delle Feste (Via Martinetti 11), sono invitati i ventisei ragazzi nati nel 2004 che, nel corso del 2022, raggiungeranno la maggiore età. – TUTTO IL PROGRAMMA

MONVALLE – GAVIRATE – A Monvalle torna la “Ecobiciclettata” ( foto di Giordano Azzimonti) evento nell’ambito delle iniziative di Ciclovarese che il Gruppo Sportivo Contini del presidente Vincenzo Tolomeo propone per il quindicesimo anno. – TUTTO IL PROGRAMMA

SARONNO – Anche la città di Saronno si prepara a festeggiare giovedì 2 giugno il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana. Dopo l’alzabandiera in piazza Libertà, le autorità civili e il corteo cittadino si sposterà in Villa Gianetti, dove verranno premiate due figure della Polizia locale. Alle ore 21 appuntamento al Teatro Giuditta Pasta con “Concerto per la Repubblica” – TUTTO IL PROGRAMMA

VENEGONO SUPERIORE – Fino al giovedì 2 giugno si potrà visitare la mostra d’arte alla casa Alpina, dove verranno esposte le opere di Claudio Bertolini dal titolo “Con gli occhi della pace” – TUTTO IL PROGRAMMA

