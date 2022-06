Festa “esagerata” all’Ite Tosi di Busto Arsizio, la dirigente vieta il ballo di fine anno

All’Ite Tosi di Busto Arsizio, come in tutte le scuole superiori d’Italia, oggi si è festeggiato l’ultimo giorno di scuola tra cori, fumogeni e qualche eccesso.

Ad eccedere nei modi sarebbero stati proprio alcuni studenti del quinto anno ai quali la dirigente scolastica Amanda Ferrario aveva accordato la possibilità di organizzare in autonomia il ballo di fine anno (previsto per venerdì 10 giugno) e arriva la decisione di cancellare il ballo: «Si sono dimostrati non in grado di gestire una festa in autonomia con 450 studenti. Dispiace perchè non ho nulla contro i festeggiamenti dell’ultimo giorno di scuola ma non posso lasciare la scuola in mano a ragazzi che non si sono dimostrati responsabili».

Sul tratto di strada che costeggia l’istituto, fiore all’occhiello della città in campo educativo, bottiglie di spumante vuote e i resti di fumogeni e petardi. Qualcuno ha anche esagerato improvvisando gare di velocità con scooter e moto. Troppo per la dirigente che ha deciso di dare una lezione esemplare: «Se vorranno ballare potranno farlo al parco o nei locali. A malincuore ho deciso che qui non lo faranno» – ha detto la dirigente.