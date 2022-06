Festa scudetto per Varese: l’Academy under 17 conquista il tricolore

Varese è campione d’Italia nel basket, il suo sport più amato. Il merito è della formazione under 17 dell’Academy che a Mantova ha portato a termine la sua memorabile e storica stagione perfetta: 33 partite e 33 vittorie, l’ultima quella che vale lo scudetto.

I giovani biancorossi, guidati da un maestro di sport e di vita come Stefano Bizzozi, hanno completato la loro impresa meravigliosa piegando in finale la Stella Azzurra Roma, ovvero il club che ha spinto ai massimi l’attività giovanile internazionale di altissimo livello. 63-49 il risultato finale di una partita condotta dal primo all’ultimo minuto, quasi a voler confermare la superiorità nazionale della categoria anche nell’atto decisivo.

Una partita nella quale l’Academy Conforama ha messo in mostra tutte le sue peculiarità: un leader definito e riconosciuto come Weilun Zhao – ormai una certezza – affiancato dalla batteria di muscoli forniti dai camerunensi Guimdo e Bosso, dall’affidabilità di gente come Bottelli, uno che ha piazzato i punti decisivi che hanno troncato la rimonta di Roma, o come Golino (mister utilità), Frangos e via dicendo.

Il match con la Stella Azzurra era ricco di insidie: squadra forte, internazionale, votata alla difesa a tutto campo, ricca di centimetri e di chili. Ma la perizia di Zhao (7 assist nonostante percentuali al tiro non eccelse) nel saltare l’uomo è stata la prima chiave per aprire i meccanismi romani e così la Conforama ha iniziato fin da subito a mettere punti sul tabellone e divario rispetto ai rivali.

Dopo il 16-11 del 10′ i biancorossi hanno allungato addirittura doppiando la Stella sul 36-18 del 20′, caratterizzato da due triple pazzesche dell’italo-cinese. Nella ripresa i laziali hanno ripreso a fare canestro ma Varese ha tenuto botta (48-36) rischiando qualcosa negli ultimi 5′ quando è arrivato il temuto braccino. Ma sul +6 ci ha pensato Bottelli (nipote di quell’Andrea che esordì in A tanti anni fa, prima di infortunarsi gravemente al ginocchio): tripla scacciacrisi, palla rubata in difesa e canestro in contropiede. Partita chiusa in 10” e festa in casa Conforama.

«Questa sera non dovevamo fare la gara sulla Stella Azzurra, dovevamo confrontarci con noi stessi, dare qualcosa in più rispetto a tutto quello che avevamo fatto fino adesso – ha commentato a caldo Bizzozi – I ragazzi in questa stagione hanno fatto tante esperienze che sono servite, abbiamo battuto un club molto forte e attrezzato».

Lo scudetto Under 17, tra l’altro, è il canto del cigno per l’accordo tra Pallacanestro Varese e l’Academy, rapporto praticamente chiuso con la scelta di Luis Scola di legarsi alla Robur seguita da quella di Gianfranco Ponti di virare verso l’Altomilanese. Un divorzio annunciato da tempo che non cancella il percorso comune, impreziosito da questa gemma storica, visto che un tricolore giovanile mancava in città da una vita.