I festeggiamenti per l’anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Luino

Venerdì primo luglio alle ore 15.00 prenderà il via la manifestazione dedicata all’ anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Luino e la festa di Valle della sezione di Luino che avrà inizio con la deposizione dei fiori ai vari monumenti ai caduti del Comune di Luino. Alle ore 18.00 si terrà l’alzabandiera al monumento ai caduti in piazza Risorgimento e al masso delle 5 Valli Alcune iniziative relative al centenario, si svolgeranno in Luino, in piazza detta “Del Risorgimento”.

Il monumento in tale luogo è cambiato nel tempo infatti, nel 1921 veniva inaugurato un primo monumento che raffigurava proprio un alpino, un anno prima della nascita del Gruppo Alpini di Luino. L’ opera dello scultore Michele Vedani (Milano 1874 – 1969) rappresentava l’ alpino, il figlio più forte delle nostre montagne, nell’atto estremo del suo olocausto che alla visione della Vittoria, alla Patria manda l’ultimo suo saluto, l’ultima sua invocazione. Nel 1941, vent’anni dopo la sua inaugurazione, il monumento veniva sottratto ai luinesi; sbullonato, scalzato, veniva sacrificato per forgiare cannoni e granate. Al suo posto era collocata una colonna di sasso (che ora si trova nel parco di Villa Menotti, sede dell’Istituto Superiore Città di Luino Carlo Volonté). Tale colonna era sostituita nel 1968 dall’attuale scultura opera di Pietro Zegna (Voldomino 1929 – Arona 2020). A corredo dell’articolo uno dei tre schizzi del monumento realizzato da Enrica Spertini, Amici delle Sempiterne, (#orotrailaghi) in merito al centenario dalla Fondazione del Gruppo Alpini di Luino.

La kermesse di eventi è patrocinata dalla Città di Luino. Il primo luglio alle ore 18.30 si terrà il consiglio sezionale in sala consiglio del comune di Luino e alle ore 21.00 si potrà assistere al concerto del coro Città di Luino e del coro della sezione alpini di Varese. Si inizierà con un concentramento al masso delle cinque Valli per proseguire poi sul pronao della chiesa di San Giuseppe sino all’anfiteatro sul lungolago di fronte al santuario (in caso di maltempo, si andrà all’interno della chiesa del Carmine).

Sabato 2 luglio alle ore 8.00 gli alpini del gruppo di Luino partiranno per una camminata Alpina dalla località Riviera di Montegrino Valtravaglia oppure, dal percorso più breve, dal laghetto Bolle di Montegrino, con arrivo previsto in vetta al Monte Sette Termini alle ore 12.00. Il rientro al parcheggio località Riviera o al laghetto Bolle si svolgerà con un pulmino della sezione. Alle ore 21.15 si terrà il concerto della banda musicale della Città di Luino sul lungolago nell’anfiteatro, di fronte al Carmine o, in caso di maltempo, al Teatro Sociale di Luino.

Domenica 3 luglio 2022 alle ore 9.00 l’appuntamento per l’ammassamento sarà presso l’area parcheggio Porto Nuovo/Porto Lido per poi proseguire alle ore 9.30 con posa in acqua della Corona in memoria dei marinai caduti, di mare e di lago. Alle ore 10.00 si formerà un corteo che percorrerà viale Dante, la rotonda dei marinai, viale Amendola, Piazza Marconi, via XXV Aprile, via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi, Via 15 agosto, Piazza Risorgimento. Alle ore 11.00 verrà deposta una Corona al monumento ai caduti in piazza Risorgimento e a seguire si celebrera’ la Santa Messa al parco Ferrini (in caso di maltempo la Messa sarà celebrata al Teatro Sociale). Al termine, i discorsi ufficiali delle autorità. Alle ore 12.25 il passaggio della stecca per la festa di Valle 2023 al capogruppo e al Sindaco di Ponte Tresa. Alle ore 12.30 Rancio Alpino nei vari ristoranti di Luino a prezzo convenzionato per gli alpini. Alle ore 17.00 la bella kermesse di eventi si concluderà con l’ammaina bandiera. Le fonti storiche sono state ricavate dalla brochure dedicata alla kermesse di eventi che si terrà a Luino.