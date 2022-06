Festeggiano la fine della scuola arrampicandosi sui monumenti di Villa Tatti Tallacchini a Comerio

Un modo per festeggiare la fine della scuola pericoloso per sé stessi e per un bene pubblico come la Villa Tatti Tallacchini, uno dei luoghi più visitati e fotografati del paese.

La denuncia è stata postata sui social dall’amministrazione comunale: «Siamo venuti a conoscenza che qualche sera fa un gruppo di ragazzi ha festeggiato la fine della scuola nel parco di Villa Tatti e che in quell’occasione si sono messi in pericolo arrampicandosi sulle strutture storiche. La festa è terminata con l’abbandono di abbondante spazzatura nel parco, prontamente rimossa dal nostro operatore», si legge nel post.

«È bello che il nostro parco, come altri luoghi comuni, vengano vissuti dai cittadini ma è responsabilità di ciascuno goderne senza causare danni ai beni comuni e a sé stessi. Sono in corso le operazioni di identificazione delle persone coinvolte e le verifiche in merito ad eventuali danni, da parte delle forze dell’ordine, anche grazie alla videosorveglianza della zona. Confidiamo nel buon senso di tutti i fruitori affinché episodi analoghi non si ripetano più. Siamo molto fortunati ad abitare in posti incantevoli che meritano rispetto e cura», prosegue la nota del Comune.

«Questo è un gesto che evidenzia la mancanza di consapevolezza del pericolo evidente e le conseguenze di certi gesti dissennati».