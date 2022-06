Festival Internazionale del Gusto al Museo del Tessile di Busto Arsizio

In occasione della festa patronale di san Giovanni Battista, dal 23 al 26 giugno nel parco del Museo del Tessile, è in programma il Festival internazionale del gusto

nazionali e internazionali di grande qualità.

Quattro giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo. Per tutte le giornate saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati, per accontentare tutti i palati e una selezione delle più buone birre.

Nel ricco programma si segnala in particolare alle ore 22.00 di venerdì il super spettacolo di fontane danzanti: un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica… da togliere il fiato!

Venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 21.30 nel giardino quadrato del Museo è in programma la silent disco, con musica per tutti i gusti.

Domenica 26 si terranno spettacoli dei più bravi artisti di strada per gli ospiti più piccoli. Per chiudere, in serata, dalle 21.00 dj set con “Pointer break vdj”.

Gli orari di apertura saranno: giovedì dalle 18.00 alle 24.00, venerdì e sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: tipicoeventi@gmail.com