Finali U19, inizia in salita il cammino della Varese Academy

In quello che è stato considerato il big match dell’intera prima giornata alle finali nazionali di basket Under 19 a Ragusa, la Academy Varese è stata sconfitta 70-86 dalla Nutribullet Treviso, nella riedizione della finale del torneo Next Gen Cup di Legabasket disputato a Masnago e vinto dai biancorossi.

Sul parquet siciliano invece, i veneti si sono presi la rivincita guidando per la maggior parte dei 40′ di gioco contro una Conforama (rispetto alla Next Gen non c’erano i “rinforzi” previsti in quella manifestazione) che è andata troppo a strappi, anche con diversi errori netti in qualche circostanza.

Sotto fin dal primo periodo, la squadra di coach Bizzozi ha poi recuperato e messo la testa avanti nel punteggio in qualche occasione, senza però mai andare al comando con un vantaggio netto e, anzi, subendo i controparziali dei veneti. Nicolò Virginio è stato il biancorosso con le cifre migliori (23 punti, 10 rimbalzi e il 53% al tiro dal campo) mentre l’altra stella varesina, Matteo Librizzi è stato ben contenuto dagli avversari e ha chiuso a quota 11 con 4 assist ma 6 palle perse. Doppia cifra (10) anche per Cuttini mentre il più giovane Zhao ha avuto un ottimo impatto iniziale ma si è poi fermato a 9.

La Conforama ha sofferto parecchio a rimbalzo (47-33) dove i soli Virginio e Bogunovic hanno retto l’urto dei veneti di coach Sfriso i quali, in attacco, hanno vissuto sulle tante iniziative del trio Vettori, Ronca e Faggian. Nel finale poi il punteggio si è allungato ben oltre i demeriti dei varesini per i quali però il cammino prosegue. Martedì alle 20 sfideranno la vincente tra Virtus Bologna e Napoli, ma è chiaro che il margine di errore si è molto ridotto.