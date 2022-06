Finisce la scuola, grandi e piccoli a teatro a Cocquio Trevisago

I diplomi per la fine della scuola, percorsi che si chiudono, menti che si aprono alla vita e ai grandi temi della contemporaneità cioè il rispetto dell’ambiente e la cura delle comunità locali. Tradotto in due risultati portati a termine dagli studenti di Cocquio Trevisago: i programmi per la cura dell’ambiente (Green School) e per la gestione dei problemi comuni (il consiglio comunale dei giovani)

Venerdì 24 giugno si è tenuta presso il teatro “Soms” di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, la serata conclusiva di presentazione dei progetti realizzati durante il corrente anno scolastico nella scuola primaria “I. Salvini” e in quella secondaria di primo grado “D. Alighieri” di Cocquio Trevisago.

Erano presenti in teatro il sindaco Danilo Centrella, il vicesindaco Monica Moretti, l’assessore all’istruzione Raffaela Pane, il consigliere allo sport Davide Passeri, il presidente della Commissione Attività Produttive della Provincia di Varese Simone Longhini, il presidente dell’Associazione Genitori Ivan Paolo Potenzoni e Stellario Speranza in rappresentanza della Polizia locale. In questa occasione gli alunni di entrambe le scuole hanno presentato e relazionato le attività svolte nell’ambito della Green School e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Nel corso della serata sono stati distribuiti dall’assessorato gli attestati di fine percorso scolastico agli alunni delle classi 5^ primaria e delle classi 3^ secondaria di primo grado, insieme ad un grazioso cappellino offerto dall’ Associazione Genitori e al “patentino”per gli alunni delle classi 5^ primaria, che hanno concluso il progetto di educazione stradale.

Numerosi gli insegnanti presenti, di entrambi i plessi; a loro è stato consegnato un piccolo omaggio floreale, come ringraziamento per il prezioso lavoro svolto durante il corrente anno scolastico e per l’impegno profuso nel coinvolgere bambini e ragazzi in progetti importanti da un punto di vista educativo. La serata ha visto una grande partecipazione anche di genitori e familiari, che si sono stretti ai ragazzi in occasione dei festeggiamenti per la conclusione dell’anno scolastico.