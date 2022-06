Finisce contro un paletto stradale a Vergiate, grave motociclista portato in elisoccorso a Varese

Incidente stradale nella serata di mercoledì 15 giugno in via Di Vittorio a Vergiate, all’altezza del civico 102, alle ore 22 circa. Un motociclista di 39 anni residente a Besnate, in sella alla sua moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo urtando un paletto di delimitazione della sede stradale e andando poi ad impattare contro un albero.

Prontamente soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, dall’auto infermieristica di Sesto Calende e dall’elicottero decollato dalla base di Villaguardia (CO), il paziente – incosciente all’arrivo dei soccorsi – è stato stabilizzato sul posto e trasportato via aria all’ospedale di Varese in codice rosso.

Probabile trauma cranico e trauma addominale per il motociclista, che ha anche riportato una brutta frattura dell’omero sinistro. Sul posto i vigili del fuoco che hanno collaborato coi sanitari per il soccorso e la messa in sicurezza della scena d’operazione e i carabinieri che hanno rilevato il sinistro e regolamentato il traffico stradale.