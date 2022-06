Finita la scuola i genitori della Morandi sperano in settembre per una migliore accessibilità

Le ultime settimane di scuola per i genitori della primaria Morandi (IC Varese 5) hanno confermato la necessità di intervenire sull’area esterna del plesso, e la sua gestione, per migliorarne accessibilità e fruibilità.

Le richieste riguardano innanzi tutto l’esigenza di rivedere la destinazione d’uso del cortile della scuola “perché possa diventare uno spazio interamente dedicato ai bambini e al loro apprendimento”, avevano già chiesto ad ottobre. E anche di riqualificarlo, vista la tendenza dei tombini a intasarsi generando allagamenti dopo le piogge o cattivi odori nei periodi di secca.

Inoltre gran parte del cortile della scuola affacciato sulla via Morandi viene attualmente utilizzato come parcheggio per le auto delle insegnanti: la proposta dei genitori è invece quella di permettere alle docenti della primaria di utilizzare l’ampio parcheggio sotterraneo della confinante scuola dell’infanzia Don Milani.

Altro tema sollevato dai genitori riguarda la gestione della raccolta differenziata da parte della scuola. Attualmente infatti i bidoni vengono esposti sulla via Procaccini, la stessa utilizzata per l’ingresso e l’uscita degli studenti visto che risulta molto meno frequentata dalle auto. In questo modo però spesso l’ingresso della scuola e i percorsi pedonali per arrivarci risultano ingombrati dai cassonetti esposti, impedendo a carrozzine e passeggini di passare.

I genitori propongono quindi di prevedere l’esposizione dei bidoni per la raccolta differenziata sulla via Morandi, per lasciare sempre accessibile a tutti i bambini l’ingresso su via Procaccini.

Con la speranza che a settembre si possa migliorare la fruibilità dell’accesso e degli spazi esterni alla scuola.