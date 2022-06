Follia in piazza ad Albizzate, auto colpisce transenne e arredo urbano. Fermato dai carabinieri

Pomeriggio di follia in piazza ad Albizzate dove un automobilista ha seminato il panico prima di dileguarsi fino a quando non lo hanno ritrovato i carabinieri.

Tutto è successo nel tratto di strada compreso tra la via sant’Alessandro e la via Cavour di fronte alle Poste nel pomeriggio di martedì 7 giugno.

Galleria fotografica Auto contro ostacoli ad Albizzate 4 di 4

Secondo quanto ricostruito un uomo in auto avrebbe colpito in più punti diversi oggetti trovati sul suo cammino. Da prima ha centrato i bidoni dell’immondizia della parrocchia, subito dopo ha imboccato la via principale della nuova piazza dove ha colpito uno dei nuovi cubotti in cemento che delimitano la carreggiata trascinandolo fino all’imbocco di via cavour dove il cubotto si è staccato andando conficcarsi sotto un’altra auto.

Le manovre folli non sono però finite lì: l’auto ha poi centrato le transenne che delimitano il muro pericolante di fronte all’ufficio Postale e subito dopo i pali in ferro rossi che proteggono l’accesso ai portici e che hanno evitato che venisse colpito il negozio di estetista.

Secondo quanto si apprende l’uomo alla guida sarebbe poi stato raggiunto a Castronno dai carabinieri che dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica dei fatti e le ragioni di quanto accaduto. Anche l’amministrazione comunale si è attivata per ricostruire i fatti e rilevare i danni che sono stati fatti all’arredo urbano comunale.