Formidabile la pallamano Cassano Magnago: doppio scudetto a Chieti nel torneo under20

Ne “La casa della pallamano” di Chieti la pallamano Cassano Magnago ha dimostrato il proprio strapotere nella due giorni del Fotovoltaico Semplice Youth League U20 femminile e nella Youth League U20 maschile, le finals in Abruzzo che si sono tenute sabato 4 e domenica 5 giugno. (Foto di Davide Bianchi)

Un grande risultato per le squadre di coach Davide Kolec e Salvatore Onelli, che ha ripagato la scommessa sul roster giovanile attuata dal club lombardo, che da sempre punta sui giovani talenti: un buon punto di partenza per il campionato 2022-2023.

Il Cassano femminile

Le amaranto hanno aperto le danze con la vittoria contro Mezzocorona (20-32), seguita a ruota da quelle contro Prato (28-26) e Dossobuono (21-23). La vittoria di misura su Leno (25-23) in semifinale è l’anticamera della finale dello scudetto under20, in cui le ragazze di coach Salvatore Onelli hanno dovuto fronteggiare la temibilissima Jomi Salerno.

Le amaranto sono partite in quarta e si sono imposte fin dall’inizio del match: dopo il primo tempo 16-12 con il Cassano in vantaggio, Giulia Laita, Eva Brogi e Lisa Ponti hanno fatto faville, insieme alla portiera Alice Milan in gran spolvero. Il punteggio 23-29 finale ha regalato il tricolore alle amaranto.

Dietro a Salerno, incastonata al secondo posto, Mezzocorona si è classificata terza dopo la vittoria contro Leno (25-18).

Il Cassano maschile

Inizio scopietttante per i ragazzi di coach Davide Kolec: gli amaranto hanno prima sconfitto Camerano (28-17) e Lanzara (17-34), due partite superate agevolmente. Poi è arrivata quella contro Brixen, un avversario tostissimo e che nel campionato di serie A1 ha sempre dato del filo da torcere ai cassanesi, che questa volta hanno piegato 17-23, conquistando così la semifinale.

Anche la semifinale contro Carpi sa di rivincita contro una squadra che i lombardi al girone di andata e di ritorno non sono mai riusciti a vincere: gli emiliani si sono arresi agli indomabili lombardi, che hanno chiuso il match 25-35.

Il primo posto è arrivato nel match contro Pressano di domenica, sconfitto 25-32: un risultato arrivato dopo un primo tempo in svantaggio per i cassanesi (17-13), e raggiunto con una rincorsa nell’ultimo palpitante quarto d’ora con la rimonta firmata del 22-23 firmata da Ivan Salvati, in cui la squadra trentina ha accusato il colpo. La partita ha confermato il primo posto dei lombardi; terza classificata Lanzara, che ha battuto Carpi 36-30, fermato dunque al quarto posto.

Le menzioni speciali

Ma non finisce qui. Oltre alla vittoria dello scudetto maschile e femminile, alcuni atleti amaranto hanno ricevuto dei premi individuali: il portiere Nicolò Riva, l’ala sinistra Giulia Gozzi e la centrale Lisa Ponti.