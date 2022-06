Forte temporale sul Varesotto con grandine e alberi caduti

Nel primo pomeriggio di domenica 5 giugno un forte temporale ha colpito buona parte del Varesotto, ed in particolare la zona della Valcuvia e del Lago Maggiore. Alcuni comuni sono stati colpiti anche dalla grandine, segnalazioni sono arrivate da Cocquio Trevisago, Brenta, Cuveglio, Mesenzana, Rancio Valcuvia. Grossi chicchi a Cugliate Fabiasco e Marchirolo dove gli orti sono rimasti coperti da alcuni centimetri di ghiaccio. Alcune abitazioni, inoltre, sono rimaste senza corrente per diverso tempo.

Decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco per piante cadute o rami pericolanti sulla strada, ma anche per allagamenti e messe in sicurezza. In tutto il territorio sono diverse le squadre impegnate.

Il forte temporale ha provocato anche disagi alla viabilità su alcune strade della provincia.

La Protezione Civile della Lombardia ha diradato un’allerta meteo, in codice giallo, per temporali, dalle 14 di domenica 5 giugno e per tutta la serata, fino a mezzanotte del 6 giugno.

Le prime immagini da Cocquio Trevisago

Grandine su Cocquio Trevisago rimasto senza corrente

Almeno 10 minuti di grandine a Cugliate Fabiasco dove gli orti sono stati coperti fino a 10 cm dai chicchi di ghiaccio