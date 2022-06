Forza Italia esprime il suo sostegno alla candidata di Besozzo Gervasini

Chiusura ieri sera Besozzo per la lista “Noi con Voi” con candidato sindaco Emanuela Gervasini. Un progetto civico sostenuto da tutti i partiti di centro destra.

“Si tratta di un gruppo motivato che punta a governare Besozzo per dare una vera svolta alla città – sottolinea Giuseppe Taldone, vice coordinatore provinciale di Forza Italia – con una candidata che ha saputo fare sintesi rispetto alle istanze del territorio approntando con un programma adeguato alle esigenze della città. È perciò fondamentale per tutti i cittadini andare a votare anche alla luce del concomitante referendum sulla giustizia – conclude Taldone – confidiamo, pertanto, in un’ampia partecipazione popolare segno di alta democrazia.”