Fumo sul vagone e fuga dei passeggeri, il treno Milano-Laveno si ferma dopo un atto vandalico a Vedano Olona

Alcuni rumori sospetti e poi un fuggi fuggi verso la parte centrale del treno con del fumo che risaliva dalle carrozze. Il treno Milano Cadorna – Laveno Mombello (15:39 – 17:23) è stato oggetto di un atto vandalico che ha costretto alcuni passeggeri ad abbandonare il mezzo che comunque ha concluso la corsa alla stazione successiva di Malnate.

È successo nei pressi della stazione di Vedano Olona dove si è visto distintamente del fumo salire al di sopra di una carrozza e da dove è partita la richiesta di intervento per manutenzione ai tecnici di Trenord.

«Ero a metà treno e ho visto un fiume di persone che si spostava verso le carrozze centrali – racconta una lettrice che si trovava a bordo -. Il treno si è fermato ma non ci è stato detto niente. Alcuni di noi sono scesi e altri sono stati raggruppati in testa al treno che è ripartito e si è fermato definitivamente a Malnate. Purtroppo trovo che non ci siano state sufficienti indicazioni da parte del personale e la situazione malgestita».

Il treno è stato bloccato e sottoposto a controlli.