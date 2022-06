A Gallarate arriva la festa di quartiere in via San Giovanni Bosco

Una band, il torneo di calcio balilla, l’aperitivo e la cena in strada: è la festa di quartiere organizzata in via San Giovanni Bosco, nel centro storico di Gallarate, in programma domenica 19 giugno.

Lanciata prima della pandemia, la festa ebbe un bel successo nel 2018 (quando vennero colorate anche le serrande dei negozi) ma poi non è stata riproposta.

Ora è il momento giusto per ripartire: una domenica allegra, animata da alcuni esercenti della via. Una festa all’aperto, per vivere lo spazio pubblico tutti insieme, con iniziative pensate un po’ per coinvolgere tutti, dai ragazzini alle famiglie.

Fin dall’orario di pranzo ci sarà un accompagnamento musicale per animare per tutto il pomeriggio la via.

Ci saranno i laboratori per bambini dalle 15 e dalle 17 anche il torneo di calcio balilla a coppie (iscrizioni al beer shop Barley House e ad Abitare Le idee).

Le serrande dipinte nel 2018

Alle 17 nel negozio Abitare le idee ci sarà un incontro aperto alle società sportive del territorio, su “come creare uno spogliatoio vincente”.

Dalle 19 ci sarà poi il momento dell’aperitivo musicale, che “traghetterà” fino alla cena in strada.

Il programma della festa di via San Giovanni Bosco

Un altro momento dell’edizione 2018

19 giugno 2022

Dalle 11 alla 22

Via S. G. Bosco – Gallarate

Dalle ore 11 alle 12.30: laboratori per bambini

A cura di Abitare le Idee

Dalle ore 12 alle 15 aperitivo e pranzo al Barley House con pinse e birra artigianale

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: Torneo di calcio balilla a coppie

Dalle ore 19: Aperitivo musicale all’aperto e cena

Chiusura ore 22