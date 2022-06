A Gallarate torna la cena all’aperto in via Manzoni, con la musica anni Settanta

Torna la formula del “Cenando”, la cena in strada a Gallarate, con la possibilità di scegliere tra menù e piatti proposti da diversi ristoranti e locali. Giovedì 30 giugno il “Cenando” torna in via Manzoni, in versione “Back to 70’s”, con musica anni Settanta.

Oltre ai venerdì a spasso per le attività di Gallarate, alla settimana estiva si aggiunge anche il giovedì, dalle 19.30 alle 23.30, «Tutte le attività rimarranno aperte, si potrà mangiare nella via scegliendo tra i menù studiati ad hoc per la serata a prezzi calmierati» racconta l’assessore al commercio Rocco Longobardi.

«Non solo: il divertimento passa anche per la musica anni ’70 con un allestimento particolare che vedrà lungo tutta la via gradevoli mangiainpiedi per poter consumare le pietanze scelte».

Qui potete scaricare il”menù” che sarà proposto dai diversi ristoranti e locali.

«Da parte dell’assessorato alle Attività Economiche va un plauso a tutti i componenti del Distretto del Commercio, con la mano operativa del Naga, con presidente Luca Filiberti e il manager Paolo Martinelli, che hanno pensato a questa iniziativa».

Da sottolineare anche l’importanza dell’adesione totale dei negozi alle aperture: un segnale di grandissima collaborazione e attenzione verso il pubblico e di voglia di impegnarsi con coraggio «per ripartire con entusiasmo e fiducia dopo un periodo difficile, affrontando ogni problematica con proposte costruttive e coinvolgenti».

«I commercianti e i rristoratori di Via Manzoni hanno accolto con entusiasmo la proposta del DUC riguardo questo evento unitario, che da lustro a tutte le attività presenti nella Via, nonché permette di mettersi in luce ad orari diversi dai consuenti» aggiunge Luca Cucchiara (referente via Manzoni). «Auspichiamo di ricevere tante visite, ed anche che le iniziative che mettano in collaborazione le varie attività possano diventare un trend, per il rilancio del commercio di Gallarate, che possa accompagnare la forte espansione della ristorazione».

Il “format” del Cenando si ripeterà in via Mazzini giovedì 7 luglio, questa volta dedicandosi agli anni ’80.

Gli altri appuntamenti dell’estate gallaratese li trovate qui.