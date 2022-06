Gay Pride, Astuti (Pd): “Giunta Fontana sbaglia a non concedere patrocinio”

“Dalla giunta Fontana, trainata dalla Lega, non ci potevamo aspettare niente di meglio. Il Pride è una manifestazione di libertà contro ogni forma di discriminazione, negando il patrocinio la giunta regionale perde un’occasione per dimostrare la sua vicinanza alla comunità lgbtq+. A maggior ragione ha valore la presa di posizione del Consiglio che a maggioranza, sebbene a voto segreto, ha imposto la partecipazione ufficiale della Regione e l’illuminazione di Palazzo Pirelli. Evidentemente, con buona pace della Lega, certe posizioni omofobe e retrograde non sono condivise nemmeno da tutti gli esponenti del centrodestra.”

Lo dichiara il consigliere regionale del PD Samuele Astuti alla notizia del diniego da parte della giunta regionale lombarda del patrocinio al Pride di sabato 2 luglio.