Gazebo di Fratelli d’Italia in piazza De Cristoforis a Sesto Calende

Si è tenuto, questa mattina in piazza De Cristoforis a Sesto Calende, il gazebo del circolo sestese di Fratelli d’Italia. I referenti locali del partito hanno incontrato i cittadini e distribuito materiale informativo sul referendum del 12 giugno.

«La posizione del partito è stata estesa ai tesserati e ai simpatizzanti cui abbiamo distribuito un volantino dedicato – spiegano – coerenti con la linea presentata da Giorgia Meloni, due i quesiti per cui l’invito è a votare contrari ovverosia “no” all’abolizione della Legge Severino e “no” a maggiori limiti alla custodia cautelare. Positiva invece la lettura degli altri tre quesiti seppur con alcune osservazioni di merito meglio riprese nel flyer stesso».

Oltre al presidente del Circolo Cesare Zacchetti e al segretario Gianluca Ritucci, hanno presenziato all’iniziativa politica anche il vice portavoce provinciale e coordinatore di Collegio, Paolo Bassetti, il presidente del Circolo di Somma Lombardo Daniele Consonni e diversi tesserati delle vicine Vergiate ed Angera.

«Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, e al suo staff tecnico per aver espletato le formalità necessarie a consentire l’occupazione del suolo pubblico in tempi decisamente contenuti e a Sarah Carlini, esponente del vicino Circolo di Vergiate, per il supporto occorso».