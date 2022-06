Gemonio, un “2 giugno” tra musica, premiazioni e il commosso ricordo del vigile Matteucci

È stato particolarmente partecipata e ricca la celebrazione della Festa della Repubblica a Gemonio. La serata, organizzata nel cortile esterno di Villa Sacchi-Forzinetti, sede del municipio, è stato aperto dall’Inno di Mameli, primo brano del concerto del Corpo Musicale che ha accompagnato l’intera manifestazione.

Accanto al sindaco Samuel Lucchini e alla sua maggioranza, è intervenuto a Gemonio anche il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi che nel corso dell’appuntamento ha partecipato alla consegna della Costituzione ai neo-diciottenni coinvolti (in buon numero) nell’ormai tradizionale battesimo civico.

Il “2 Giugno” è stato inoltre l’occasione per consegnare le borse di studio agli studenti meritevoli della scuola elementare “Edoardo Curti” e della scuola media “Dante Alighieri”. Infine, per la prima volta, sono stati annunciati i primi due vincitori del premio letterario alla memoria di Carlo Visconti, geometra e politico di lungo corso recentemente scomparso. Il concorso era aperto agli studenti delle scuole del paese: una ventina i temi consegnati con i premi che sono andati a Federico Amodei (classe 5a della scuola primaria con lo scritto “Le mie avventure a Gemonio”) e a Salma Karrame (classe 3a della scuola secondaria con “Come vivo il mio paese”). Il premio avrà cadenza annuale: dopo la pausa estiva inizierà la programmazione per la seconda edizione; di recente intanto è stato ristampato il libro di memorie scritto da Visconti e disponibile alla Biblioteca di Gemonio. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a una delle associazioni presenti in paese.