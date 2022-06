Generazione d’Industria, a Varese la cerimonia di premiazione

Il progetto “Generazione d’Industria” torna con la consueta premiazione di fine anno, in occasione dell’ultimo giorno di scuola. La cerimonia vedrà il conferimento di 61 borse di studio da parte dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e di 45 aziende aderenti al progetto ai migliori studenti delle classi 4^ e 5^ degli indirizzi Tecnici Industriali ed Economici dei 17 Istituti del Varesotto.

Il progetto, nato nel 2011 come luogo di incontro tra le scuole di istruzione tecnica, industriale ed economiche e le imprese del territorio, ha lo scopo di diffondere e promuovere tra studenti, insegnanti e genitori, la cultura d’impresa, attraverso Webinar con imprenditori e rappresentanti delle aziende, Project Work e visite aziendali, stage di lunga durata e iniziative di sostenibilità. E, appunto, il premio al merito attraverso borse di studio.

Generazione d’Industria, arrivata a spegnere l’undicesima candelina, ha visto nel corso degli anni la premiazione di 564 studenti, 550 stage avviati, 66 imprese partecipanti e più di 10.000 studenti coinvolti in attività online. Un progetto che mette in prima linea il rilancio dell’identità della cultura industriale, ma soprattutto, la celebrazione del talento. In tale ambito l’Unione Industriali organizza la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli.

L’appuntamento è per mercoledì 8 giugno 2022, alle ore 16.30 Sala Napoleonica di Ville Ponti di Varese (piazza Litta,2). La cerimonia vedrà, oltre alla presenza degli studenti premiati, anche quella dei rappresentanti delle aziende partner del progetto, dei dirigenti scolastici e dei professori. L’evento rappresenta un momento di condivisione con scuole e imprese coinvolte, nonché un’occasione per conoscere direttamente gli studenti e relazionarsi con le loro famiglie.

Il programma completo: Apertura lavori Gloria Bevilacqua, Psicoterapeuta e Psicologa delle organizzazioni Tavola rotonda Tiziano Barea, Presidente BTSR International Spa e fondatore del Progetto Alessandra Caraffini, Responsabile Risorse Umane Ilma Plastic Srl Nicolò Martinenghi, Campione Olimpico di nuoto Premiazione dei 61 studenti Intervento di Giuseppe Carcano, Provveditore Ufficio Scolastico Territoriale Simone Longhini, Consigliere Provinciale di Varese Saluti finali Roberto Grassi, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese