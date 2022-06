Giacomo Manzù, Ottone Rosai ed altri grandi dell’arte moderna

Sempre attento ad una grande qualità, la sede storica del MASI, che si trova nel centro di Lugano ma a qualche centinaio di metri dalla più recente e più grande serie espositiva del LAC, ospita anche questa primavera e fino al gennaio 2023 autori di prima grandezza. Alcuni nomi degli artisti esposti sono altisonanti, come Carrà, Manzù e Sironi, altri meno, ma come al solito al di là del gusto personale per dare un giudizio bisogna guardare e lasciarsi emozionare.

Le opere provengono da un deposito a lungo termine presso Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia e sono state realizzate tra il 1920 ed il 1950. L’elemento che accomuna questi artisti è sostanzialmente l’appartenenza alle avanguardie italiane del primo ventennio del Novecento.

Probabilmente aleggia tra queste tele e questi bronzi lo spirito di Giovanni Papini, il grande letterato e promotore culturale la cui memoria è stata dannata dal fascismo, che nel 1913 a Firenze aveva fondato la rivista Lacerba. Questa doveva essere una rivista futurista dal taglio particolarmente polemico, se si tiene conto che il nome richiamava direttamente la principale opera letteraria di Cecco d’Ascoli, un poeta bruciato sul rogo proprio a Firenze nel XIV secolo, perché accusato di essere un negromante. Sia Campigli che Carrà, i quali espongono oggi a Lugano, collaborarono a “Lacerba”, ma anche Rosai a quanto pare apparteneva alla cerchia della rivista papiniana. Carrà e Rosai inoltre, lo ricorda anche la guida del MASI, aderirono direttamente al Futurismo, un movimento al quale fu vicino Campigli.

Se si volesse dare un giudizio qualitativo sulla mostra, bisognerebbe certamente segnalare quanto esposto di Giacomo Manzù (1908-1991). Dopo aver visto le opere, pregevolissime, si può ricordare che Manzù ha allestito la sua prima sala personale alla Biennale di Venezia nel 1938, ha inoltre insegnato a Brera ed a Torino e, soprattutto, ha lavorato lungamente sulle porte della Basilica di San Pietro, realizzando “La Porta della Morte”, attribuitagli nel 1952.

Le opere di Manzù a Lugano sono tre, ma sono particolarmente pregevoli quelle in bronzo di grande formato: “Ragazza sulla sedia” (1949) e “David” (1950).

Una bella sorpresa a Lugano, perché il nome è importante, ma non altisonante, è il pittore fiorentino Ottone Rosai (1895-1957). Personaggio dal carattere evidentemente difficile, Rosai venne espulso da più di una delle scuole d’arte da lui frequentate, compresa l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Questo non gli impedì di essere notato da Giovanni Papini e dai futuristi, che lo considerarono molto invitandolo ad aderire al movimento. Rosai ritrae personaggi o gruppi di persone in dipinti di formato abbastanza ridotto. A Lugano sono presenti solo cinque delle sue opere, tuttavia sufficienti a delineare il suo linguaggio schietto ed essenziale.

